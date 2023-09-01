我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

埔中茶技藝保存人 手工製茶師陳茂淳辭世

記者江良誠／南投即時報導
南投名間「埔中茶」手工製茶技藝保存者陳茂淳，對製茶流程一絲不苟，嚴格把關品質。（圖：南投縣文化局提供）
南投名間「埔中茶」手工製茶技藝保存者陳茂淳，對製茶流程一絲不苟，嚴格把關品質。（圖：南投縣文化局提供）

南投縣製茶師陳茂淳是南投縣府公告的「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，堅持嚴謹的手工製茶程序，傳承傳統技藝，陳茂淳近日辭世，享年86歲。文化部長史哲頒贈旌揚狀，感念陳茂淳保存並傳承台灣手工製茶技藝。

名間鄉是全台最大茶葉產區，「埔中茶」更是手工製茶代表。南投縣文化局表示，縣府2019年1月公告「名間埔中茶」為「傳統知識與實踐類」文化資產，並認定製茶師陳茂淳為保存者。

文化部表示，陳茂淳1939年出生，世代居住於南投縣名間鄉三崙村，陳家是名間鄉少數傳習手工製茶技藝的茶農，家族製茶產業已延續至第六代；陳茂淳從小學習茶葉栽培，當兵後學習管理茶園，繼承製茶家業，一生見證「名間埔中茶」發展歷程。

陳茂淳製茶經驗豐富，曾獲得茶葉相關競賽26面特等獎牌、頭獎獎牌數百面，對製茶知識、技術原理掌握深厚，深諳松柏坑地區茶葉生產各種環境、自然因素，他以傳統手工製作的茶，備受同業推崇。

南投縣文化局和台灣藝術大學合開手工製茶傳習課程，由陳茂淳和第二代陳錫周、陳璿吉，示範手工製茶工序，帶領十名學員體驗「埔中茶」製茶過程，陳茂淳毫無藏私，傾囊相授。

文化局長林榮森說，7月陳與兒子傳習手工製茶技藝時，當時已身體不適，仍堅持參與，現場觀察學員的各項工序，與會者都深刻感受陳對製茶的堅持。陳茂淳近日辭世，林榮森說，將致力推廣傳統手工製茶，延續陳茂淳的製茶技術和精神。

上一則

愛因斯坦簽名手稿首現佳士得亞洲拍場 講述相對論之旅

下一則

可愛的科比

延伸閱讀

中元祭放水燈遊行 基隆有如不夜城

中元祭放水燈遊行 基隆有如不夜城
1982反監獄示威 華人政治覺醒

1982反監獄示威 華人政治覺醒
「不老男神」外婆家地址意外曝光 數百女粉找上門 宛如相親地

「不老男神」外婆家地址意外曝光 數百女粉找上門 宛如相親地
炎夏喝冷泡茶取代手搖飲 助減肥、降血壓

炎夏喝冷泡茶取代手搖飲 助減肥、降血壓

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10

送禮

2023-08-26 02:08

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應