我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

美墨偷渡「有攻略」？ 蛇頭上網賣1萬元

美商英特格總裁羅伊：半導體供應鏈韌性 關鍵議題

記者尹慧中／台北即時報導
半導體美商英特格總裁羅伊。（記者季相儒／攝影）
半導體美商英特格總裁羅伊。（記者季相儒／攝影）

台積電供應商、全球半導體材料大廠英特格（Entegris）總裁暨執行長羅伊（Bertrand Loy）表示，半導體產業應對地緣政治等因素，可看見正積極提升供應鏈韌性，產業應對全球化發展的限制也從中學到新教訓及新作法，他看當前投資台灣有很好的理由。

備援基地 確保貨源

羅伊過往曾擔任國際半導體產業協會主席並多次替半導體產業發聲，外界關注其在應對地緣政治相關議題的經驗分享。他說，自由貿易、全球化很重要，透過自由貿易及全球化方式，全世界能夠追求和平、繁榮，但過去幾年因為疫情和貿易糾紛關係，讓大家看到全球化發展的限制。

不過，羅伊也提到，半導體產業從過程中學到新教訓及新作法，在新商業模式下，區域型產業聚落興起、在地採購與供應鏈重組，讓產業在全球化營運下並可以提高供應鏈韌性。

以英特格而言，羅伊說，英特格在製造方面的理念是針對不同產品或解決方案，各有不同卓越中心坐落在不同區域，不會在單一區域生產所有方案，重要的產品線在全球至少會有兩個製造基地，以備援基地確保供應穩定，比如目前晶圓傳送載具是在美國與馬來西亞生產，化學桶有四個不同製造基地，未來台灣高雄新廠的生產也可支援台灣廠區以外的客戶需求。

英特格先前在5月正式啟用台灣南科高雄園區最先進新廠，也是該公司全球最大製造基地。建廠投資金額估計約5億美元，約新台幣150億元。

英特格在全球各地約有9000名員工，是台積電供應鏈廠商之一，依據介紹，先前啟用的高雄新廠位於南科高雄園區，占地5.4萬平方公尺，總投資金額估計約5億美元，將主要生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶、先進沉積材料、CMP研磨液與研磨墊，確保供應鏈在台灣供應安全。

此外，英特格統計，高雄新廠不只服務客戶並採用逾45個台灣在地廠商，如廠區化學品60%採購來自台廠，這些供應商合作夥伴之外後續不論在機械包材等都希望朝向以在地採購為主。羅伊說，由於新廠開始生產過濾器等產品，更多台灣在地供應雖然沒有精準的預測成長比率，但將儘可能地提高，可以說目前特殊氣體100%在地供應，後續化學品希望提升到90%在地採購，持續和台灣這群可靠供應商合作。

在地採購 提高占比

羅伊說，台灣半導體業占全球產值約25%，其中晶圓代工市占率則約65%，過去30年台灣半導體產業的年複合成長率16%，英特格很榮幸成為台灣生態圈的夥伴也決定擴大台灣的製造據點，進一步支持客戶所需並強化供貨穩定、縮短交期。

羅伊說，地緣政治議題可能讓大家都很緊張，不過高雄新廠開幕慶祝活動，彰顯公司對台灣半導體產業信心，同時證明對台灣客戶及生態系的承諾。他認為，當前投資台灣有很好理由包含可以找到全球最棒人才並配合台灣最大客人。

為何在地緣政治的挑戰下來投資台灣，羅伊也強調說，地緣政治議題可能讓大家都很緊張，但公司的新廠開幕代表會台灣半導體產業發展的信心與承諾，一件事情不做可以找到很多理由，而投資台灣有很好的理由，那就是就近服務最大客戶與找到全球最棒人才，半導體的人才短缺是世界各地各國都如此，不論美國或是南韓也是，但相信公司團隊在台灣可吸引更多優秀人才加入。

就半導體景氣，羅伊說，雖然沒有可預測未來的水晶球，但從過往產業發展經驗來看通常產業衰退較大後的反彈力道越強，成功的公司會在逆境中持續投資不會減少資本支出。

投資 供應鏈 台積電

上一則

2天內2度墜機劫後餘生 海明威手寫信逾23萬落槌

下一則

青春魅力

延伸閱讀

德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平

德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平
德州3歲無證童轉運病逝 州府挨批

德州3歲無證童轉運病逝 州府挨批
現代與古典的牡丹亭 「花綻、驚夢」兩場戲周六演出

現代與古典的牡丹亭 「花綻、驚夢」兩場戲周六演出
2年付清近百萬債務 這名護士如何做到？

2年付清近百萬債務 這名護士如何做到？

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
唐懷瑟在維納斯堡。作者不詳。（取自維基共享資源）

愛情與肉慾的抉擇

2023-08-31 02:02

超人氣

更多 >
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風