美商英特格總裁羅伊：半導體供應鏈韌性 關鍵議題

半導體美商英特格總裁羅伊。（記者季相儒／攝影）

台積電 供應商、全球半導體材料大廠英特格（Entegris）總裁暨執行長羅伊（Bertrand Loy）表示，半導體產業應對地緣政治等因素，可看見正積極提升供應鏈 韌性，產業應對全球化發展的限制也從中學到新教訓及新作法，他看當前投資 台灣有很好的理由。

備援基地 確保貨源

羅伊過往曾擔任國際半導體產業協會主席並多次替半導體產業發聲，外界關注其在應對地緣政治相關議題的經驗分享。他說，自由貿易、全球化很重要，透過自由貿易及全球化方式，全世界能夠追求和平、繁榮，但過去幾年因為疫情和貿易糾紛關係，讓大家看到全球化發展的限制。

不過，羅伊也提到，半導體產業從過程中學到新教訓及新作法，在新商業模式下，區域型產業聚落興起、在地採購與供應鏈重組，讓產業在全球化營運下並可以提高供應鏈韌性。

以英特格而言，羅伊說，英特格在製造方面的理念是針對不同產品或解決方案，各有不同卓越中心坐落在不同區域，不會在單一區域生產所有方案，重要的產品線在全球至少會有兩個製造基地，以備援基地確保供應穩定，比如目前晶圓傳送載具是在美國與馬來西亞生產，化學桶有四個不同製造基地，未來台灣高雄新廠的生產也可支援台灣廠區以外的客戶需求。

英特格先前在5月正式啟用台灣南科高雄園區最先進新廠，也是該公司全球最大製造基地。建廠投資金額估計約5億美元，約新台幣150億元。

英特格在全球各地約有9000名員工，是台積電供應鏈廠商之一，依據介紹，先前啟用的高雄新廠位於南科高雄園區，占地5.4萬平方公尺，總投資金額估計約5億美元，將主要生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶、先進沉積材料、CMP研磨液與研磨墊，確保供應鏈在台灣供應安全。

此外，英特格統計，高雄新廠不只服務客戶並採用逾45個台灣在地廠商，如廠區化學品60%採購來自台廠，這些供應商合作夥伴之外後續不論在機械包材等都希望朝向以在地採購為主。羅伊說，由於新廠開始生產過濾器等產品，更多台灣在地供應雖然沒有精準的預測成長比率，但將儘可能地提高，可以說目前特殊氣體100%在地供應，後續化學品希望提升到90%在地採購，持續和台灣這群可靠供應商合作。

在地採購 提高占比

羅伊說，台灣半導體業占全球產值約25%，其中晶圓代工市占率則約65%，過去30年台灣半導體產業的年複合成長率16%，英特格很榮幸成為台灣生態圈的夥伴也決定擴大台灣的製造據點，進一步支持客戶所需並強化供貨穩定、縮短交期。

羅伊說，地緣政治議題可能讓大家都很緊張，不過高雄新廠開幕慶祝活動，彰顯公司對台灣半導體產業信心，同時證明對台灣客戶及生態系的承諾。他認為，當前投資台灣有很好理由包含可以找到全球最棒人才並配合台灣最大客人。

為何在地緣政治的挑戰下來投資台灣，羅伊也強調說，地緣政治議題可能讓大家都很緊張，但公司的新廠開幕代表會台灣半導體產業發展的信心與承諾，一件事情不做可以找到很多理由，而投資台灣有很好的理由，那就是就近服務最大客戶與找到全球最棒人才，半導體的人才短缺是世界各地各國都如此，不論美國或是南韓也是，但相信公司團隊在台灣可吸引更多優秀人才加入。

就半導體景氣，羅伊說，雖然沒有可預測未來的水晶球，但從過往產業發展經驗來看通常產業衰退較大後的反彈力道越強，成功的公司會在逆境中持續投資不會減少資本支出。