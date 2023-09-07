永豐銀總經理莊銘福 打運動牌磁吸年輕人

永豐銀行總經理莊銘福。（記者蘇健忠／攝影）

近年永豐銀進攻年輕族群，打出的數位帳戶大戶DAWHO名號已經成功吸引30歲上下的新客群，同時結盟運動精神，包括連續四年贊助政大雄鷹隊，以及掛名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」，重新讓永豐銀在年輕族群眼中擦亮品牌，近期在銀行內部市調中，發現永豐銀行名字熱度再現。

深耕數位銀行品牌

永豐銀是永豐金控百分之百持股子公司，在2006年由永豐金控旗下建華銀行以及台北國際商業銀行等合併而成，台北國際商銀源自於1948年創立的台北區合會儲蓄公司。

永豐銀總經理莊銘福回應銀行品牌年輕化議題指出，永豐銀耕耘兩到三年，透過大戶DAWHO數位銀行品牌成功向年輕族群招手。

至今年4月底累計開戶數已經達到142萬戶，僅次於台新銀、國泰世華銀、連線商業銀行，因應民法成年年齡下修至18歲，同步推出未滿20年客戶高利定存專案，聚焦「登大郎」的年輕客群。

莊銘福指出，現階段大戶DAWHO能提供相當多貸款 業務通路，根據統計，客戶最愛使用貸款商品是房貸，年齡落在30歲上下買房階段，成功將大戶DAWHO數位帳戶客戶轉換成實質銀行後端業務，出現正向循環。

面對今年後疫情 時代發展，莊銘福指出，中美衝突過後，所有企業從過去全球化已經轉向分散，許多業務都必須依靠倉儲連結，因此今年重點之一放在倉儲相關放款業務上，主要因應此趨勢發展，過往七、八年前永豐銀剛接手太陽能相關業務，一開始放款金額小，現在回頭看，此塊投資 決定相當正確。

近幾年全球市場波動，莊銘福坦言的確相對有挑戰，但銀行原本就要具備風險管理意識，尤其未來經濟還境風險變動相當大，即便新冠疫情已經度過，但觀望這半年金融市場波動風險仍高，必須隨時嚴謹看待。

強化風險管理意識

永豐銀核心長期聚焦在風險管理，同時透過集思廣益認定目標，面對升息環境也以嚴格風險不放棄營銷方向，以創新、提高效率、專注高附加價值經濟，以滿足客戶需求，實踐獲利。

對於平日生活，莊銘福表示，為了讓自己在生活和工作上更健康有活力，他在十年前開始養成「爬山健走」的運動習慣。平常周休二日或休假期間，他都會到住家附近或台北市近郊山區快走健行至少一小時；長期以來，這項運動習慣不但有助於提升個人體力，在家人一起加入健走行列之後，更成為最佳的家庭休閒活動。

此外，莊銘福也指出，平常雖然有養成固定運動的習慣，但比起自己做運動，他也喜歡用「看」運動比賽來支持體育；最常看的運動類型包括籃球、網球以及有台灣國球之稱的棒球等國內外賽事。