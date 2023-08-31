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園藝家黃天鶴、黃張吟生前合捐救護車 今成老夫妻鵲橋

記者劉明岩、林宛諭／彰化即時報導
黃張吟（左四）生前捐贈救護車給彰化縣消防局田尾分隊，由縣長王惠美代表接受。（圖：彰化縣府提供）
黃張吟（左四）生前捐贈救護車給彰化縣消防局田尾分隊，由縣長王惠美代表接受。（圖：彰化縣府提供）

彰化田尾園藝專家黃天鶴、黃張吟夫婦三年前，贈送一輛要價290萬元台幣（約9.1萬美元）的救護車給彰化縣消防局田尾分隊，後來，黃天鶴臨終前就是搭這輛救護車送醫，七夕前夕，黃張吟也搭這輛救護車走完人生最後一程，享壽88歲。消防人員說，他們合捐的救護車成了「鵲橋」，夫妻得以在天相會。

黃天鶴曾任鄉民代表，早年販售種雞，退休後栽培苗木，把日本黑松成功引進田尾鄉種植，被園藝界尊稱「黑松始祖」。黃天鶴夫婦40多年前，從陽明山將一棵約200年的黑松運到田尾收藏，百般呵護照料，後來頂新集團魏應交與魏應充兄弟多次拜訪，黃天鶴才以嫁女兒心情，將這棵珍貴老樹託付給頂新「成美文化園區」。

黃天鶴樂善好施、熱心公益，晚年因身體健康狀況，曾經搭乘119救護車到醫院緊急治療，感受到救護車的重要，決定捐贈價值290萬元台幣的救護車及救護器材給田尾分隊，取代老舊救護車。

不過，2020年6月捐贈時，黃天鶴因病不克出席，妻子黃張吟代表捐贈，由縣長王惠美受贈。92歲的黃天鶴臨終前，就是搭乘他捐贈的這輛救護車。

田尾消防分隊小隊長廖建強說，黃張吟8月18日因中風，出現嘔吐、意識不清，家人打119報案，也是由他們捐贈的救護車載著送醫。黃張吟生前曾告訴兒孫不要插管急救，因此未做任何非必要的急救，可說安詳離世，是一大福報。

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