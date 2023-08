國巨集團董座陳泰銘深耕藝術領域 秀天價珍稀收藏

國巨集團董事長陳泰銘是世界級的收藏家,其創辦的「國巨基金會」與倫敦「泰特美術館」合作「捕捉瞬間──繪畫和攝影之旅」特展。(王海齡/攝影)

國巨集團董事長陳泰銘在產業界舉足輕重外,也是世界級收藏家,其創辦的「國巨基金會」與倫敦「泰特美術館 」合作「捕捉瞬間──繪畫和攝影之旅」特展(Capturing the Moment–A journey through painting and photography),公開其珍稀收藏與他的藝術品味,展品規模與份量,成為華人圈甚至也是國際上與泰特合作收藏展的第一人。

民眾觀賞安德烈亞斯古爾斯基(Andreas Gursky)的大型全景照片。(王海齡/攝影)

倫敦泰特美術館(Tate Modern)是世界級美術館、也是當代藝術最高殿堂,每年參訪人數與影響力也居冠。此次與陳泰銘及其國巨基金會合作大展,展期自6月13日至明年1月28日,長達七個多月,足見館方的重視,陳泰銘也出借他在佳士得以天價拍下的大衛霍克尼(David Hockney)作品《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》,使這次特展更具指標性與可看性。

泰特美術館的主席Maria Balshaw女士。(王海齡/攝影)

陳泰銘深耕藝術領域多年,主要收藏現代藝術與當代藝術,是位列全球第四大的收藏家,1999年成立國巨基金會(YAGEO Foundation Collection,Taiwan)為藝術領域操盤,過去已先後在日本四所公立美術館舉行一整年的個人收藏展,這次前進泰特,是其收藏的完整精華呈現,受到全球藝術圈的矚目。

泰特在官網中指出,因攝影技術出現,已永遠地改變了繪畫,這次大展係透過近代最具代表性的藝術作品,探索當代繪畫與攝影之間的動態關係,從畢卡索 (Pablo Picasso)的繪畫到杉本博司(Hiroshi Sugimoto)的照像,可得見這兩種媒材互相影響。

Gerhard Richter作品。(王海齡/攝影)

甚而,繪畫與攝影的界線逐漸模糊,融合出有趣的藝術新型態,例如波林博蒂(Pauline Boty)的普普藝術、安迪沃荷的絲網印刷,再到格哈德里希特(Gerhard Richter)的照片寫實主義畫作,以及安德烈亞斯古爾斯基(Andreas Gursky)的大型全景照片等。

大衛霍克尼作品《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》。(王海齡/攝影)

藝術家肖像天價拍得

其中,最受矚目的展品是大衛霍克尼作於1971年的《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》(Portrait of an Artist(Pool with Two Figures)),是藝術家最具標誌性的作品之一,在2018年的佳士得「紐約戰後及當代藝術晚間拍賣 」上,拍出9000多萬美元,當時創下在世藝術家作品的拍賣天價。這次展覽外界才得知是由陳泰銘所持有,他也出借到泰特展出,讓世人得以窺見藝術家的真跡,館方也明白其票房號召力,將這幅作品印在邀請卡上。

同時,泰特美術館也拿出該館近期收藏的許多新作,與陳泰銘出展的展品進行對話,包括洛娜辛普森(Lorna Simpson)、約翰柯林(John Currin)、勞拉歐文斯(Laura Owens)等多人作品,讓世人在觀看繪畫與攝影兩種藝術表現媒材時,看到關係、對話與融合,以及藝術家試圖留住永恆一刻的種種嘗試。

國巨集團董事長陳泰銘(左一)、紐約「古根漢美術館」主席與董事Denise Saul(右一)及Andrew Saul(中)夫婦出席展覽開幕。(王海齡/攝影)

6月下旬的展覽開幕現場,策展人、同時也是泰特美術館的收藏與國際藝術部門總監Gregor Muir全程為貴賓們導覽解說。泰特美術館的主席Maria Balshaw女士也蒞臨致詞。紐約「古根漢美術館」的主席與董事Denise Saul與Andrew Saul夫婦也特別飛來開幕式祝賀。

畢卡索的自畫像「水手(Le Marin)」。(王海齡/攝影)

與英泰特美術館聯展

這次約60件展出作品中,由泰特美術館與國巨基金會兩個機構各出一半展品。據側面了解,保險金額部分,國巨占了八成,除了眾所矚目的大衛霍克尼的「泳池與兩個人像」,畢卡索的自畫像「水手(Le Marin)」更是天價。還有格哈德里希特的蠟燭系列,一直是所有藏家的夢幻品,這次展出的「兩根蠟燭(Two Candles)」更是其中的極品。更不用說還有鼎鼎大名的法蘭西斯培根的「教宗研究系列六(Study for a Pope VI)」……。

Gerhard Richter, Zwei Kerzen (Two Candles), 1982, oil on canvas。(王海齡/攝影)

參加了開幕式的紐約畫廊工作者劉悅表示,「陳泰銘的收藏非常精準,有自己的脈絡」,「別人不敢下手的時候、他就買了,比方那張游泳池」。這次泰特展覽是他繼2008年跟德國德勒斯登國家美術館合作之後,再度與歐洲美術館合作。

開幕式當天冠蓋雲集,西方頂尖的美術館、畫廊、拍賣公司、收藏家都到場,「陳先生也在場親自解說」。原本展期從6月13日到明年1月28日,因線上預約看展相當踴躍,館方正考慮延長三、四個月,以服務世界各地的藝術愛好者,也期盼這樣高素質的展覽,有機會來到亞洲和台灣展出。