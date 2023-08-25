國巨集團董座陳泰銘深耕藝術領域 秀天價珍稀收藏

國巨集團董事長陳泰銘是世界級的收藏家，其創辦的「國巨基金會」與倫敦「泰特美術館」合作「捕捉瞬間──繪畫和攝影之旅」特展。（王海齡／攝影）

國巨集團董事長陳泰銘在產業界舉足輕重外，也是世界級收藏家，其創辦的「國巨基金會」與倫敦「泰特美術館 」合作「捕捉瞬間──繪畫和攝影之旅」特展（Capturing the Moment–A journey through painting and photography），公開其珍稀收藏與他的藝術品味，展品規模與份量，成為華人圈甚至也是國際上與泰特合作收藏展的第一人。

民眾觀賞安德烈亞斯古爾斯基（Andreas Gursky）的大型全景照片。（王海齡／攝影）

倫敦泰特美術館（Tate Modern）是世界級美術館、也是當代藝術最高殿堂，每年參訪人數與影響力也居冠。此次與陳泰銘及其國巨基金會合作大展，展期自6月13日至明年1月28日，長達七個多月，足見館方的重視，陳泰銘也出借他在佳士得以天價拍下的大衛霍克尼（David Hockney）作品《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》，使這次特展更具指標性與可看性。

泰特美術館的主席Maria Balshaw女士。（王海齡／攝影）

陳泰銘深耕藝術領域多年，主要收藏現代藝術與當代藝術，是位列全球第四大的收藏家，1999年成立國巨基金會（YAGEO Foundation Collection,Taiwan）為藝術領域操盤，過去已先後在日本四所公立美術館舉行一整年的個人收藏展，這次前進泰特，是其收藏的完整精華呈現，受到全球藝術圈的矚目。

泰特在官網中指出，因攝影技術出現，已永遠地改變了繪畫，這次大展係透過近代最具代表性的藝術作品，探索當代繪畫與攝影之間的動態關係，從畢卡索 （Pablo Picasso）的繪畫到杉本博司（Hiroshi Sugimoto）的照像，可得見這兩種媒材互相影響。

Gerhard Richter作品。（王海齡／攝影）

甚而，繪畫與攝影的界線逐漸模糊，融合出有趣的藝術新型態，例如波林博蒂（Pauline Boty）的普普藝術、安迪沃荷的絲網印刷，再到格哈德里希特（Gerhard Richter）的照片寫實主義畫作，以及安德烈亞斯古爾斯基（Andreas Gursky）的大型全景照片等。

大衛霍克尼作品《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》。（王海齡／攝影）

藝術家肖像天價拍得

其中，最受矚目的展品是大衛霍克尼作於1971年的《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》（Portrait of an Artist（Pool with Two Figures）），是藝術家最具標誌性的作品之一，在2018年的佳士得「紐約戰後及當代藝術晚間拍賣 」上，拍出9000多萬美元，當時創下在世藝術家作品的拍賣天價。這次展覽外界才得知是由陳泰銘所持有，他也出借到泰特展出，讓世人得以窺見藝術家的真跡，館方也明白其票房號召力，將這幅作品印在邀請卡上。

同時，泰特美術館也拿出該館近期收藏的許多新作，與陳泰銘出展的展品進行對話，包括洛娜辛普森（Lorna Simpson）、約翰柯林（John Currin）、勞拉歐文斯（Laura Owens）等多人作品，讓世人在觀看繪畫與攝影兩種藝術表現媒材時，看到關係、對話與融合，以及藝術家試圖留住永恆一刻的種種嘗試。

國巨集團董事長陳泰銘（左一）、紐約「古根漢美術館」主席與董事Denise Saul（右一）及Andrew Saul（中）夫婦出席展覽開幕。（王海齡／攝影）

6月下旬的展覽開幕現場，策展人、同時也是泰特美術館的收藏與國際藝術部門總監Gregor Muir全程為貴賓們導覽解說。泰特美術館的主席Maria Balshaw女士也蒞臨致詞。紐約「古根漢美術館」的主席與董事Denise Saul與Andrew Saul夫婦也特別飛來開幕式祝賀。

畢卡索的自畫像「水手（Le Marin）」。（王海齡／攝影）

與英泰特美術館聯展

這次約60件展出作品中，由泰特美術館與國巨基金會兩個機構各出一半展品。據側面了解，保險金額部分，國巨占了八成，除了眾所矚目的大衛霍克尼的「泳池與兩個人像」，畢卡索的自畫像「水手（Le Marin）」更是天價。還有格哈德里希特的蠟燭系列，一直是所有藏家的夢幻品，這次展出的「兩根蠟燭（Two Candles）」更是其中的極品。更不用說還有鼎鼎大名的法蘭西斯培根的「教宗研究系列六（Study for a Pope VI）」……。

Gerhard Richter, Zwei Kerzen (Two Candles), 1982, oil on canvas。（王海齡／攝影）

參加了開幕式的紐約畫廊工作者劉悅表示，「陳泰銘的收藏非常精準，有自己的脈絡」，「別人不敢下手的時候、他就買了，比方那張游泳池」。這次泰特展覽是他繼2008年跟德國德勒斯登國家美術館合作之後，再度與歐洲美術館合作。

開幕式當天冠蓋雲集，西方頂尖的美術館、畫廊、拍賣公司、收藏家都到場，「陳先生也在場親自解說」。原本展期從6月13日到明年1月28日，因線上預約看展相當踴躍，館方正考慮延長三、四個月，以服務世界各地的藝術愛好者，也期盼這樣高素質的展覽，有機會來到亞洲和台灣展出。