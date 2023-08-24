江金賜妻早逝獨力撫養5子女 打造知名餐館 獲模範父親

江金賜（左二）今年90歲，妻子早市獨力撫養5子女，熱心地方公益，獲頒今年冬山鄉模範父親。（圖：冬山鄉公所提供）

宜蘭冬山鄉日前表揚模範父親，其中高齡90歲的江金賜，早年家中務農，生活不富，小學畢業失學打工，婚後育有五個孩子，妻子卻因車禍去世，他努力將孩子們撫養長大，五人多從事餐飲業，開設著名的山中傳奇餐館；江退休 後持續回饋地方，將代表冬山接受縣府表揚。

江金賜出生在冬山鄉中山村一個貧窮農家，家中種植水果，小學畢業後不得不放棄升學 ，在家幫忙，也四處打工貼補家用。28歲結婚，婚後分家雖繼承部分果園，也繼承了債務，和同樣出身農家的妻子更加努力工作，除了種水果，也要上山拔南瓜、採山藥。

江金賜（右）最常說的一句話是「吃虧就是占便宜」，無私奉獻是他的人生座右銘。（圖：冬山鄉公所提供）

江金賜與妻子都是任勞任怨的性格，育有兩子三女，還要孝敬父母，卻幾乎沒有抱怨過生活，只是默默付出；命運弄人，婚後11年，妻子某次載運農貨，卻遇上嚴重車禍，撒手人寰，當時最大的孩子已經上國中，最小的還只是幼兒園，江金賜一肩扛起所有擔子。

宜蘭中山休閒農業園區內的著名餐館「山中傳奇」，創辦人的父親江金賜原來有一段動人的人生經歷。（取材自山中傳奇官網）

江金賜的女兒回憶，爸爸當時幾乎是豁出性命賺錢養家，務農之餘也擔任貨車司機，同時還到處做工，近到羅東運動公園，遠至太平山，都有父親的足跡，甚至還會跑到花蓮採蘭花，回家時褲子都磨破了，手指也嚴重磨損，面對一切風雨，只是簡單的回以一句話：「吃虧就是占便宜」。

奉獻的精神彷彿刻在江金賜的生命中，年輕時就會買藥給生病的鄰人，即使自己也不富裕，仍想盡辦法幫助更窘迫的人；子女長大後，繼續務農，也心繫地方公益，擔任過鄰長、廟宇志工，完全不像年過80的長者，直到近幾年身體狀況不如以往，才過起了清閒的生活。

江金賜的兒女多從事餐飲業，開設了中山休閒農業區中知名的「山中傳奇」餐館，江的女兒說，小時候看爸爸忙碌，兄弟姊妹們也想盡可能幫忙，就負責做飯，長大後以此為業；江金賜這次獲選模範父親，也相當開心，「是對他數十年無私奉獻的肯定」。