我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

江金賜妻早逝獨力撫養5子女 打造知名餐館 獲模範父親

記者陳敬丰／宜蘭報導
江金賜（左二）今年90歲，妻子早市獨力撫養5子女，熱心地方公益，獲頒今年冬山鄉模範父親。（圖：冬山鄉公所提供）
江金賜（左二）今年90歲，妻子早市獨力撫養5子女，熱心地方公益，獲頒今年冬山鄉模範父親。（圖：冬山鄉公所提供）

宜蘭冬山鄉日前表揚模範父親，其中高齡90歲的江金賜，早年家中務農，生活不富，小學畢業失學打工，婚後育有五個孩子，妻子卻因車禍去世，他努力將孩子們撫養長大，五人多從事餐飲業，開設著名的山中傳奇餐館；江退休後持續回饋地方，將代表冬山接受縣府表揚。

江金賜出生在冬山鄉中山村一個貧窮農家，家中種植水果，小學畢業後不得不放棄升學，在家幫忙，也四處打工貼補家用。28歲結婚，婚後分家雖繼承部分果園，也繼承了債務，和同樣出身農家的妻子更加努力工作，除了種水果，也要上山拔南瓜、採山藥。

江金賜（右）最常說的一句話是「吃虧就是占便宜」，無私奉獻是他的人生座右銘。（圖：...
江金賜（右）最常說的一句話是「吃虧就是占便宜」，無私奉獻是他的人生座右銘。（圖：冬山鄉公所提供）

江金賜與妻子都是任勞任怨的性格，育有兩子三女，還要孝敬父母，卻幾乎沒有抱怨過生活，只是默默付出；命運弄人，婚後11年，妻子某次載運農貨，卻遇上嚴重車禍，撒手人寰，當時最大的孩子已經上國中，最小的還只是幼兒園，江金賜一肩扛起所有擔子。

宜蘭中山休閒農業園區內的著名餐館「山中傳奇」，創辦人的父親江金賜原來有一段動人的...
宜蘭中山休閒農業園區內的著名餐館「山中傳奇」，創辦人的父親江金賜原來有一段動人的人生經歷。（取材自山中傳奇官網）

江金賜的女兒回憶，爸爸當時幾乎是豁出性命賺錢養家，務農之餘也擔任貨車司機，同時還到處做工，近到羅東運動公園，遠至太平山，都有父親的足跡，甚至還會跑到花蓮採蘭花，回家時褲子都磨破了，手指也嚴重磨損，面對一切風雨，只是簡單的回以一句話：「吃虧就是占便宜」。

奉獻的精神彷彿刻在江金賜的生命中，年輕時就會買藥給生病的鄰人，即使自己也不富裕，仍想盡辦法幫助更窘迫的人；子女長大後，繼續務農，也心繫地方公益，擔任過鄰長、廟宇志工，完全不像年過80的長者，直到近幾年身體狀況不如以往，才過起了清閒的生活。

江金賜的兒女多從事餐飲業，開設了中山休閒農業區中知名的「山中傳奇」餐館，江的女兒說，小時候看爸爸忙碌，兄弟姊妹們也想盡可能幫忙，就負責做飯，長大後以此為業；江金賜這次獲選模範父親，也相當開心，「是對他數十年無私奉獻的肯定」。

冬山鄉公所今天不畏風雨，表揚24位模範父親。（圖：冬山鄉公所提供）
冬山鄉公所今天不畏風雨，表揚24位模範父親。（圖：冬山鄉公所提供）

升學 退休

上一則

五台山拜佛記（下）

下一則

學術順道遊

延伸閱讀

育4兒3個發展遲緩 父扛重擔正向陪伴受表揚

育4兒3個發展遲緩 父扛重擔正向陪伴受表揚
「下班後微信辦公算加班嗎?」全網打工人關注 法院這樣判

「下班後微信辦公算加班嗎?」全網打工人關注 法院這樣判
理財百科／暑期打工 累積財富最佳起點

理財百科／暑期打工 累積財富最佳起點
模範父親 86歲原住民禮儀師 子女心中大英雄

模範父親 86歲原住民禮儀師 子女心中大英雄

熱門新聞

老病更惜有伴相隨

2023-08-18 02:10
台灣五○年代起開始有眷村，眷村裡的大樹下就是夏夜裡講故事的舞台。（本報系資料照片）

眷村老爺們的故事

2023-08-17 02:02

影響一生的故事

2023-08-20 02:01

舞戀婚三部曲

2023-08-18 02:10

相互扶持移民夢

2023-08-17 02:00

與母親遊日本

2023-08-18 02:10

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹