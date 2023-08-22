唐璽濠打造尚唐坊瞄準健康商機 提煉100%原豆巧克力

尚唐坊創辦人唐璽濠夫婦。（記者黃義書／攝影）

尚唐坊不但在多個國際巧克力大品牌中殺出重圍，其可可原料長期供應某上市食品大廠旗下的萬丹巧克力牛奶 ；冠軍麵包師傅吳寶春的肉桂可可、燕麥脆脆也都採用尚唐坊巧克力原料，還獲兩家上市櫃公司老闆入股。

在創立尚唐坊之前，唐璽濠原本擔任導遊，後來在免稅店專櫃販售巧克力，真正跨入研發巧克力領域，背後原因是為了幫助患有心臟疾病的父親。

2012年因唐璽濠父親突發心肌梗塞，醫師術後問診，提到了純黑巧克力的益處，它可以促進新陳代謝，並為病後補養提供幫助；可是，當時市場上很少有完全無添加的純黑巧克力，大多數巧克力產品都加入植物油，甚至加入過多砂糖。

「因為我曾在巧克力專櫃工作，耳濡目染，我去上課了解可可的科普知識，從做中學，『摸著石頭過河』。」淡江企管系畢業的唐璽濠，從頭開始學，包括可可豆的選擇、烘焙、破碎、風選、精磨、調溫等，一路學習。

目前尚唐坊營收突破千萬元台幣，三分之一來自於自有品牌，三分之一為代工 ，其餘三分之一則是供應食品廠商可可原料，以某上市食品大廠的萬丹巧克力為大宗。

回想起創業初期的時光，唐璽濠說，2017年他開始「尚唐坊」巧克力品牌的推廣，與建廠生產，「每天都感覺一天要當兩天用」。因執行團隊並非科班出身，只能憑藉著使命感和努力搜集資料，在短短兩個月內，完成了工廠設計圖的規畫，同時也確定了品牌定位和商品設計。

透過鎖定利基市場，唐璽濠發現，100%純黑巧克力對促進新陳代謝和病後補養方面，具明確小眾市場需求。

然而，純手工製作且無添加的純巧克力導致產量限制，師傅們日以繼夜努力，但仍難以滿足當時預購訂單和贈禮需求。「我們陷入提高產量和確保品質穩定之間的天人交戰。」

尚唐坊巧克力。（記者黃義書／攝影）

團隊累積一年的經驗，2018年申請導入ISO22000食品安全管理系統，從原料採購、排單生產到出貨放行，每一個步驟都經過批號品檢，讓整個生產過程變得更加順暢。

終於，尚唐坊正式達到每月萬片的基礎生產量。同時，也推出家庭儲值方案，透過POS系統的線上和線下整合，讓客戶無論是在門市取貨還是線上購物，都能累積紅利點數並有長期出貨的優惠，這不僅方便客戶，讓他們感到安心，更能保證生產量。

在創業後，唐璽濠遇到貴人、台灣首家上市的電子零組件通路公司董事長曾國棟，他也是大聯大永續長。某一場創業A+計畫活動中，他以微型企業身分參加，認識曾國棟。

「曾先生（曾國棟）當時問我的初心是什麼，我說，希望很多人可以吃了好的原豆原脂純巧克力，能讓身體有好的循環。」曾國棟在吃過巧克力後，發現確實對身體有益，決定投資 尚唐坊，成為股東之一。

他回憶，曾國棟還問他，如果要創業，產品要走店面還是工廠，才能幫助到人？「我回答『工廠』，因為可配送到全台，產能往上走，讓巧克力進入尋常百姓家。」於是在2017年，曾國棟決定投資，協助唐璽濠將工廠骨幹蓋起來，也一起研發測試，研發出台灣極少數能量產的100%原豆原脂純黑巧克力片。

後來尚唐坊又有新的股東，那就是至寶光電創辦人周青麟，他同時也是狼窩創業加速器創辦人，提供新創公司加速器培育服務。「公司會有營運轉捩點，正是因為周先生（周青麟），他告訴我做好自有品牌之外，還要積極做B2B（企業對企業）。」因此促成與冠軍麵包師傅吳寶春的合作，包括肉桂可可、燕麥脆脆都是採用尚唐坊可可原料，現在更建立60個長期往來的客戶。「客戶有需求，只要完成他們交出的任務，就會開始有信任關係，形成信賴後就會轉成依賴。」

台灣巧克力品牌「尚唐坊」創辦人唐璽濠，不光要推廣100%純黑巧克力，還要走一條台灣巧克力的永續之路，甚至打造一個支持地方創生的小農供應鏈 。

只要走進尚唐坊位於新北中和的辦公室，就能聞到一陣陣可可香氣。打破多數人對於台灣可可產地為屏東的刻板印象，唐璽濠的巧克力原料可可，都是來自擁有豐沛雨水的南投。

「我不喜歡說我和農民是契作關係，對我來說，那是『夥伴人』，我跟他是平行的。」唐璽濠說，夥伴人林政弘來自南投竹山，多年前因林政弘母親心臟二尖瓣膜脫垂，讓他決定在南投種植可可樹，希望能讓台灣可可成為新的經濟作物，也希望可可讓母親更健康，雙方理念一拍即合，經過長時間耐心等待，近年可可樹終於開始穩定收成。

「在南投的可可果園中，每棵樹都有編號，其實可可果易有蟲害，屬於高風險作物，要等四年才收成；可可樹是幹生植物，等樹幹變粗，後面就能一年兩收。」唐璽濠表示，種植可可樹的前面過程時間很長，但是樹愈老，味道愈香，他期望能打造出支持地方創生小農供應鏈。

一次偶然的機會，唐璽濠認識食品大廠的研發團隊。當時，該團隊正尋找台灣的可可原料，以研發具有在地風味的巧克力牛奶。經團隊實地考察、追溯產地，並評估各地可可風味品質後，該大廠決定選用來自南投的可可原料，於去（2022）年初萬丹巧克力牛奶上市，目前已在全台家樂福、全聯及全家便利商店都有上架。

而萬丹巧克力牛奶使用的台灣100%黑巧克力原料，正是來自林政弘長年悉心照料的可可果園。

從摘取果實、取出可可豆、進行發酵和曬乾，再進行倉儲品管先進先出，尚唐坊起初收購南投的可可生豆，在經過烘焙時發現豆子有大小之分，在工廠廠務專員洪于婷與林政弘相互討論後，南投可可豆製程有了新突破，能在進倉儲存前先機器篩選，配送至工廠烘烤前，洪于婷會將不同大小可可豆，進行分批烘焙，確保可可豆均勻受熱，隨後進行脫殼， 再送入大型石磨機，製成純可可膏。

最後，出貨放行的品質檢驗程序遵守ISO22000原則（防止消費者接觸食源性疾病），才能製成無添加香料、色素，屬於台灣味的萬丹巧克力牛奶，「這家食品大廠即使知道，台灣可可比進口可可貴三至四倍，我們一年依然供應這家公司1.5噸的可可原料。」

唐璽濠說，去年開始將耕耘七年南投可可果園，進行發酵室及日曬場擴建計畫，希望能找到更多願意使用台灣可可豆的食品製造企業，也能解決台灣可可果農無穩定被收購原料的困境。

翻轉印象 零食變保健品

市面上有許多標榜100%純黑巧克力，為何尚唐坊能殺出重圍，其產品獲中美洲經貿辦事處青睞，成為迎賓禮盒，甚至可進入健康生技領域，搶千億保健營養商機？

尚唐坊創辦人唐璽濠表示，要做100片巧克力難度不高，若要達到1萬片，數量提升，品質又要追得上，又能溯源，「這是門檻」；而且還要考量到70%、85%或100％的可可含量，尤其製造100%純巧克力。

唐璽濠解釋，可可的55.5%是油脂，油在常溫是液態，可凝固是因飽和脂肪，一旦溫度超過28度，油酸釋放會開始融化，若抽掉油脂就變可可粉；市面上可常溫保存的巧克力，多半是因加入其他植物油，或加入更多粉狀物質，以讓巧克力呈固態。

再來必須克服氣孔和氣泡，溫度還不能一下太高或太低，否則會出現色斑，得用中低溫烘焙，太低則會偏酸。

「100％純黑巧克力的成本比較高，製作比較費工費時，不能抽離可可脂，也要無添加其他油脂，但我們賣最好的，正是100％純黑巧克力。」他說。

然而保健營養食品市場產值突破千億元，除了基礎保健外，為了滿足不同年齡層的需求，台灣的保健食品市場持續增長，並呈現多樣化的發展趨勢。預計到今年市場規模將達到1708億元。

唐璽濠說，目前市場上主要的保健食品形式多為膠囊、錠劑、粉末等，這容易讓人聯想到藥品，而尚唐坊因緣際會與一家生技公司合作，建立新品牌「404 Oligo」。「兩年前，他們帶著半乳寡糖益生元原料，來到我們的巧克力工廠。當時他們的構想是如何創造一款既好吃美味又具有功能性的機能性巧克力。」起初，在開發過程中他們擔心益生菌在加熱過程中消失，後來使用一種耐熱且耐酸的次世代滅活菌，不僅更有效地結合半乳寡糖的特性，還讓機能性巧克力成功問世。

這款巧克力不僅不含砂糖，而且有助於維持消化道機能和改變腸道細菌叢的平衡，對調整體質非常有益。「要健康也要可以享受，巧克力是載體，添加機能性複方添加，讓客戶吃巧克力一定程度獲取好的油脂」，這也是今年會努力的方向。