郭旭原、黃惠美「時間的空間」展 探索建築的意義

郭旭原(右)與黃惠美「時間的空間」展覽，是兩人25年的回望與再次凝視。（記者吳致碩／攝影）

郭旭原與黃惠美這對建築師，在台灣房地產 與公共建築界耕耘25年，夫妻在競、合之間，凝聚功力，但成就不只是一棟棟建築，他倆想探究的是人與時間與空間的關係，以在關渡美術館 的「時間的空間」展覽，提出「建築非物質」的大思考。

郭旭原與黃惠美在建築中探索人與空間的關係。（記者吳致碩／攝影）

凝聚25年作品的展覽

展覽源起於郭旭原和黃惠美完成台北藝術大學科藝館後，計畫在建築系每年的畢業設計大評圖的同時辦個展，也趁機整理自己的作品，但校長陳愷璜建議創作人的展覽應在美術館，於是「時間的空間」成了關渡美術館18年來第一檔建築展，也是歷來開幕人數最多的一次展覽。

這次展覽如兩位建築師25年里程碑的展示，從過往300多件的提案中擷取26件案子的模型展出，同時有手稿、老照片、兩人成長與自我滋養的過程。展期7月29日至10月29日。

主題「時間的空間」（Space in Time），意指建築是關於主體在時間中的空間體驗，身體在空間中移動，人們才確實和建築有所關聯，而移動就是時間中的身體，時間讓空間充滿生命。黃惠美說，時間與空間本是息息相關，時間不只是一個度量單位，「在我們的建築裡面也希望能這樣，時間是真實存在的物質，被住在裡面的人看到。」

郭旭原指出，曾經想到另一個主題名「建築非物質」，即使柯比 意說「建築是生活的機器」，但建築並非只是實用的容器，生活跟空間、時間都是相關的，且會隨著物質性的東西老化、或者人對其感知的不同而改變。

兩人多年來慢慢形成此一理念，郭旭原說：「我們不追求那種簽名式，有些人會覺得一定要有一個風格，但是對我們來講，建築關乎每一個人對這個空間的感受，你進到空間後的知覺才是最重要的，每個人會透過自己重新去體驗或認識這個空間。」

展覽共有「場域」、「室內跟室外」、「路徑」與「皮層」四個子題，這也是兩人25年來的設計過程中的重要元素，作為一種方法、一個界面來與每個人對話。

郭旭原說，如「路徑」，就是人在空間遊走、在城市走動時，時間與空間間會產生非常密合的關係，「我們是透過這些東西來建造我們的建築，讓這些東西變成你自己體認的一部分，建築非物質，它不只是單純的物質，每一個人有不同的感覺。」

展覽中也有兩人成長的紀錄，此為郭旭原的手稿。（記者吳致碩／攝影）

設計圖後的愛情故事

籌備過程中，策展人王俊雄笑說：「整個25年就像是郭黃兩人的戀愛故事。」如果這兩人討論順利，他自覺像電燈泡；如果不順利吵架，他就裡外不是人。策展顧問詹偉雄更建議題目改為「Argumentation」（爭辯）好了。

因為，黃惠美真的曾經因兩人觀點不同吵架而摔模型。她笑說：「所以展覽開幕，周圍的朋友就知道我們一時片刻還離不了婚。」

為展覽就吵，每一個案子更是不和平，吵架、爭辯、論證、說服、冷戰，兩人在同一張草圖紙上，各拿一枝筆共同創作，你一筆我一筆，互相修改、互相覆蓋。黃惠美說：「兩人都是創作者，都想爭話語權，比較是競合的關係。」

通常是不喜歡出去溝通的她留在公司設計，郭旭原代表去跟業主開會，回來回報，黃惠美一看結果就生氣：「你才是我最大的業主，你這麼會賣東西的人，就是因為我沒有說服你，所以你沒有把我的idea賣出去，輕易跟業主妥協。」郭旭原就回嘴：「那妳去賣賣看。」

通常最後都是黃惠美占上風。郭旭原說：「我們會想辦法把事情轉換成業主跟她都可以接受的，總會有一個最後的答案。」

不過吵吵鬧鬧這麼多年，還是交出那麼多代表性作品，黃惠美說：「經過25年來一起生活、旅行，交換看法，其實兩人已經趨近了，擴大了自己的興趣跟能力。」

現場共展出26個案子的模型，可看出郭旭原與黃惠美兩位建築師的軌跡。（記者吳致碩／攝影）

大環境與內在變化

郭黃兩位當初挑戰少有建築創作者願意面對的房地產建築，在資本的壓力下嘗試實現理念，25年來，有青田主人、九歌、貴象、富藝旅、基隆太平國小與北藝大科藝館等階段性作品。

大環境在變，郭旭原記得初返台時的時空還比較保守，如青田主人一案完成於2003年，因為外觀簡單、乾淨，不似當時流行的古典、新古典風格，業主一度好擔心：「房子立面的石頭怎麼那麼像柏油？」但如今這種素淨風格已很流行。

到九歌時，兩位建築師非常直接去反映空間與環境；再到貴象，很多元素聚合起來，包括空間跟城市間的關係、自然光線進來的關係，空間跟時間的向度連在一起，與都市之間的紋理關係也更多，每一個人進到空間會有不同的感受

兩人也在這幾年逐漸轉向公共工程，陸續完成富藝旅、太平國小與北藝大科藝館，不同於房地產案的挑戰，要引發或面對的事情又更多，與工部門又是另一種課題。

所以，問到兩人是否已完成理想建築？這是一個沒有答案的問題。但黃惠美想到在太平國小完成前，在工地來來去去那麼多次的她，爬上樓梯，看到三樓用老教室的藍漆塗色的台度，「那一剎那，突然覺得那個台度倒下來，遠看像是一片湖、一片海，我非常感動。」

再後來，這個地方暴紅，熙來攘往的人群中，黃惠美看到一對夫妻在角落架起畫架，不聞周遭的吵雜，專心畫著，「校舍被打開、那個轉角被打開，從這裡可以看到出海口，那個出海口就是他們心靈的出口。對我來講，就是我的理想，我們做的東西有一部分可以回到人本身。」

郭旭原認同：「只要空間讓人家覺得幸福，或者說在某個剎那，透過房子感覺到你自己、或者你跟世界的關係，我覺得那個房子就是完美的了。」

●盼積累成台灣建築文化

「開幕式前一天，我站在展台問他，這像不像一場夢？做這個展覽，就是要證明這個夢真實存在過，不管是噩夢或美夢。」黃惠美說：「大家來看展，就是見證它真實存在過。」在郭旭原看來，這場展覽，像是回望、或是重新凝視，是累之外的收穫。

這一場展覽要留下些什麼，郭旭原希望：「把『時間的空間』這件事的討論脫離建築展覽以後，大家可以感覺、並繼續討論。」

黃惠美則希望是拋磚引玉，在日韓，建築是一種文化，建築不該做完就了結，「我們希望建築是可以討論的事，不只是商品或實用的東西，將來還會有別人展覽，最後可以累積成為我們自己的建築文化。」