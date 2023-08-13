我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

模範父親 86歲原住民禮儀師 子女心中大英雄

記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴頒獎表揚長濱鄉模範父親邱繼興（右二），稱讚他退而不休，86歲還在當禮儀師。（記者徐白櫻／攝影）
台東縣長饒慶鈴頒獎表揚長濱鄉模範父親邱繼興（右二），稱讚他退而不休，86歲還在當禮儀師。（記者徐白櫻／攝影）

台東縣政府日前表揚今年各鄉鎮模範父親，縣議員楊招信在農業領域辛勤耕耘，晨昏定省雙親、教育子女不遺餘力；公職退休的邱繼興活到老學到老，空大畢業後以82歲高齡考取證照，成為全台首名原住民禮儀師，至今86歲仍為族人服務不退休，縣長饒慶鈴稱讚，獲獎父親都是子女心目中的大英雄。

8月8日父親節，饒慶鈴頒獎表揚20名台東縣模範父親，身兼台東地區農會理事長的縣議員楊招信到場受獎，獲熱烈掌聲肯定；最高齡受獎者為池上鄉89歲謝春堂，太麻里鄉青山農場創辦人蔡青山，帶著一家人推廣金針花產業，也獲獎表揚。

邱繼興表示，早年曾參加農技團，被派往中美洲友邦巴拿馬偏遠地區服務兩年，巡迴各社區學校種植玉米，公職退休後研讀空大生命服務學程，陸續考取喪禮服務丙級及乙級證照，82歲時獲內政部核發禮儀師證書。

「原住民殯葬處理不能隨隨便便！」邱繼興說，當年念空大學分及考證照出發點很單純，希望在部落導入簡約儀式，不要過於鋪張浪費，有了證照後更不能休息，目前跟小孩一起從事殯葬業。

邱繼興長子邱泰運說，父親是家中典範，勤學精神讓子女終身受用，甚至影響孫子讀書態度考取原民特考榜首，獲獎實至名歸。

退休 原住民 教育

上一則

兒童著色比賽

下一則

小學同學會

延伸閱讀

台東漁港零補助 縣長饒慶鈴批分配不公

台東漁港零補助 縣長饒慶鈴批分配不公
加州撥1600萬 助調查失蹤原住民

加州撥1600萬 助調查失蹤原住民
加州州府撥款1600萬 調查失蹤原住民

加州州府撥款1600萬 調查失蹤原住民
徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷

徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷

熱門新聞

大家樂、大快活、美心

2023-08-11 02:00
董承濂∕圖

天秤座（上）

2023-08-10 02:02
西貢鐵拳（西貢實為芽莊），1975年。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（上）

2023-08-06 02:02
1975年5月美軍從龍鎮撤離越南戰場。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（下）

2023-08-07 02:02

假如有多一張機票

2023-08-07 02:01

唉呀！沒帶護照

2023-08-09 02:00

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注