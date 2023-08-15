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育4兒3個發展遲緩 父扛重擔正向陪伴受表揚

記者任義宇／高雄即時報導
高雄今年模範父親最年輕的爸爸49歲曾宇群，面對四兒有三兒發展遲緩，仍積極面對，獲得表揚。（記者任義宇／攝影）
高雄今年模範父親最年輕的爸爸49歲曾宇群，面對四兒有三兒發展遲緩，仍積極面對，獲得表揚。（記者任義宇／攝影）

父親節將至，現年49歲的曾宇群儘管四個孩子有三個發展遲緩，但他以正向態度陪伴小孩成長，除肩負扛起家計，還秉持好學精神攻讀博士班，過程雖辛苦卻每天幸福充實，獲模範父親表揚。曾宇群表示，他感謝很多大力支持，尤其太太辛苦付出，更是值得表揚，也感謝政府提供早療資源，讓小孩逐漸進步。

福澤基金會與高雄市府社會局合辦48屆模範父親表揚大會，共評選出19位模範父親。福澤基金會理事長羅淑媛表示，父親的愛是愛在心裡口難開，卻無時無刻為家庭遮風避雨，基金會遴選模範父親標準，除推薦單位介紹、自傳、家庭觀察外，也會詢問街坊鄰居對當事人的評價，盡可能確保當選人各方面成為表率。

最年輕模範父親得主曾宇群，四位孩子有三位出現發展遲緩，但積極尋求資源與支撐家計，甚至就讀博士班精進自己。他受訪表示，四個小孩除已就讀五專的老大外，其他三位有發展遲緩狀況，就讀小二的老二是注意力不集中，兩位幼稚園中班的雙胞胎有語言發展遲緩，較同齡孩子較不會表達，感謝政府提供早療資源，目前都有復健持續進步中。

曾宇群認為，很多人在大力支持他，尤其全心照顧孩子的太太更是值得表揚對象，太太是自己的最大後盾，他在科技業工作，也正就讀相關科系博士班，過程雖辛苦，但這份甜蜜的負擔，讓自己每天幸福充實。

高雄市長陳其邁當天出席活動表示，每個父親背後都有精采感人故事，所有父親都是家庭依靠的港灣，藉由父親佳節，多向家人表達關心與感謝。

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