發掘潛力新秀 500Young十傑創意發光

第二屆500Young獲獎的十位青年得主，一同合影留念。（圖：500輯採訪團隊攝影）

立意鼓勵潛力新秀的「500Young」由聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦，今年活動邁入第二屆，獎項秉持「點燃青年世代創意火光」之主張，鎖定「九○後」的Young Power，於日前在台北一○一獨一文創頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見引領台灣未來發展的新動能。

《500輯》發行人項國寧說，500輯會繼續努力，盼能給年輕人肯定，也為他們召喚掌聲。（圖：500輯採訪團隊攝影）

《500輯》發行人項國寧指出，聯合報系在2020年推出《500輯》這樣的刊物，與其說是跟年輕人對話的平台，不如說是年輕人展現創意與實力的平台，同時也讓不同的年齡層朋友認識現在的年輕人。

項國寧說，500Young的活動有兩個特色，一是非常多元，從去年到今年的得獎名單，大家會發現給獎的領域跟傳統的十大傑出青年很不一樣，二是請得獎人指定、認定一位「領路人」，讓人知道得獎人與領路人間的互動過程，也設立年輕人與其他階層傑出人士的榜樣。

今年的十位青年得主遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂等領域，包括演員王淨、SENS餐廳主廚吳定祐、饒舌歌手阿跨面、藝術家倪瑞宏、文化銀行及美感細胞共同創辦人陳慕天、離島出走共同創辦人楊馥慈、Kamaro’an共同創辦人劉立祥、見本生物盧翊軒、寫作者蕭詒徽及Dcard創辦人暨執行長林裕欽。

500Young 2023得主 製表／黃仕揚

12位頒獎人見證

而頒獎典禮也邀請12位重量級頒獎人見證，包括北美館長王俊傑、名廚江振誠、永豐金控總經理朱士廷、台灣大總經理林之晨、顏社創辦人迪拉、台達基金會副董事郭珊珊、金馬執委會執行長聞天祥、將來銀行前總經理劉奕成、台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、作家蔡康永、文策院董事長蔡嘉駿、陽明交通大學教授龔書章出席。

永豐金控今年也持續擔任共同主辦，而其設立的「美學再革命獎／永豐特別獎」由陳慕天獲獎；此外，首席贊助的麥卡倫單一麥芽威士忌，則根基品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意，增設了「永續經典感獎／卓越共生獎」，由吳定祐獲得。

注入永續力量

朱士廷表示，聯合報系《500輯》、500 Young共同為社會注入了未來永續的力量，一如永豐金控的願景是「翻轉金融、共創美好生活（Together a better life）」；麥卡倫代表劉姿瓘則說，500Young讓企業主與青年世代持續連結，也讓青年可與企業交流，是非常好的，而永續更是麥卡倫的重要價值觀。