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台紀實攝影家潘小俠69歲辭世 用鏡頭寫台灣社會史

記者陳宛茜／台北報導
國美館於2018年舉辦「回望─台灣攝影家的島嶼凝視_1970s-1990s」特展，潘小俠以〈蘭嶼記事〉作為主題參展。（圖：國美館提供）
國美館於2018年舉辦「回望─台灣攝影家的島嶼凝視_1970s-1990s」特展，潘小俠以〈蘭嶼記事〉作為主題參展。（圖：國美館提供）

台灣紀實攝影家潘小俠31日凌晨辭世，享壽69歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意。潘小俠長期投身紀實攝影，關注台灣土地與社會運動，透過鏡頭凝視台灣社會時事，記錄美術家、文學家、原住民和白色恐怖受難者等，書寫一部台灣影像史，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

潘小俠1954年出生於台北，畢業於復興美工，後自學攝影，因閱讀劉其偉所著的《台灣土著文化藝術》，深受原住民族文化吸引，於1980年前往蘭嶼捕捉島上的真實臉譜與動人畫面；而後進入報社擔任攝影記者，第一線採訪記錄艋舺夜間故事、白色恐怖受難者、社會及民主運動等，是台灣歷史發展的參與者與紀錄者。

潘小俠離開報社後，持續進行紀錄片拍攝等影像紀實工作，完成《不知為誰而戰-影像故事紀錄片》、《部落最後印記-紋面patsan》、《回家的夢》等紀錄片，出版《台灣美術家一百年：潘小俠攝影造像簿》、《白色烙印1949-2009人權影像》、《見證228》、《台灣作家一百年》、《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》等攝影集。作品獲國立台灣美術館、國家攝影文化中心、台北市立美術館、高雄市立美術館等典藏，並於2017年獲頒第40屆「吳三連獎」藝術獎。

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