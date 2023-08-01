未婚飼養哈士奇犬「吉心」 何宗勳甘做狗爸爸

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳飼養哈士奇犬「吉心」，沒結婚的他將「吉心」當女兒，成為無怨無悔的狗爸爸。(取材自臉書)

對於台灣動物保護行政監督聯盟秘書長、57歲的何宗勳來說，飼養哈士奇犬「吉心」，是個美麗的錯誤。

6年前，當時室友花了數萬元，買下1隻出生不到1個月的小狗，聽聞此事時，著實讓長期致力動物權益、推廣以「認養取代購買」的何宗勳氣憤難平，因為這與他動保理念背道而馳。

但沒多久，室友撒手不管狗事，丟給何宗勳照顧，沒想到，養著養著竟養出感情。未婚的他早將「吉心」當成女兒，成為無怨無悔的狗爸爸。

俗稱2呆的哈士奇犬破壞力驚人，有如拆除大隊，「吉心」才幾個月，何宗勳就見識其恐怖威力，每次回家，客廳臥室慘況有如颶風 掃過。回家打開門之前，總要先深呼吸，忍住性子，以準備迎接1場場的震撼教育 。

但儘管嘴上常念著「瘋女兒」，「吉心」早已成為何宗勳的心頭肉，難以割捨。

「吉心」是何宗勳生命中的第一隻狗，生性自由的他，從沒想過自己的人生會被毛孩綁住，且甘之如飴。每天下午4點至5點是「吉心」固定外出解放的時間，他總會想辦法趕回家，牽著牠出去散步。如果下午剛好開會，也常緊盯著手表，隨著時間逼近而焦慮不安，擔心「吉心」忍尿忍出問題。

為了讓「吉心」個性更穩定，何宗勳花錢送牠參加狗狗安親班，因狗學校在淡水八里，除了學費，還有交通車費用。此外，還要騰出時間，帶著狗女兒旅遊、美容、游泳，每月花費至少2萬多元，他說，「這費用跟照顧小孩沒兩樣」。

何宗勳表示，之前談過幾段感情，但終究還是分手，現在每天下班後，抱著毛茸茸的大毛球「吉心」是最好的紓壓，他也感受到與毛小孩之間的生命連結，宛如親子 關係，內心充滿愛及寧靜。