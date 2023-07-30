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客家文學提燈者 詩人葉日松 畢生心血捐富里

記者王思慧／花蓮30日電
詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，以客家文學寫作為職志，被譽為「客家文學提燈者」，決定將畢生作品與手稿捐贈故鄉，展現對鄉土土地情懷。(圖／富里鄉公所提供)
詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，以客家文學寫作為職志，被譽為「客家文學提燈者」，決定將畢生作品與手稿捐贈故鄉，展現對鄉土土地情懷。(圖／富里鄉公所提供)

詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，教職退休後，以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本客家詩集，曾獲客家貢獻獎文學傑出成就獎等獎項，被譽為「客家文學提燈者」。高齡87歲的他，決定將畢生作品與手稿捐贈故鄉，展現對鄉土情懷。

葉日松長期推廣客家文化，透過電台、電視台與講台教導民眾和學子，著作有「葉日松自選集」、「葉日松童詩集」、「秀姑巒溪的幽情」、「童詩開獎」等50多本書籍，作品被翻譯成韓、日、英等國文字，並獲選為優良課外讀物；曾任台灣省作家協會詩歌委員會副主任委員、更代表台灣出席世界詩人大會，為國際知名文學創作家。

葉日松表示，會將其畢生心血文學作品及相關手稿等捐贈予富里鄉，是因對富里這片土地有深厚的情感，「自幼成長於斯」，最難以忘懷的回憶就是富里鄉的土地，對家鄉有著相濡以沫的情感。

葉日松許多著作詩歌散文，皆以富里鄉為題材，近30年來更創作許多客家童謠、詩詞及歌謠作品。他形容自己就像「一根火柴為點燈的人，有需要他的時候就發亮」。期望在人生有限歲月為故鄉貢獻棉薄之力，盼能在富里鄉舉辦作品展覽，讓所有喜愛文學的民眾共賞，進而打開故鄉的國際知名度。

富里鄉長江東成表示，葉日松是馳名中外的文學家，願意將他畢生重要的心血作品無條件捐贈給富里鄉公開展示及保存，令人非常感動與感謝。後續會與葉老師聯繫，將其作品公開展示，讓更多人欣賞。

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