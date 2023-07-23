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2年跳4級 台旅美投手林昱珉升響尾蛇隊2A

文／蘇志畬

台灣旅美投手林昱珉的生日禮日前到貨，響尾蛇隊將他升上2A，旅美兩年跳四個階級，剛滿20歲的他成為目前2A最年輕投手，甚至有機會挑戰台灣球員最年輕升上大聯盟的「王維中障礙」。

林昱珉在台灣時間7月12日的生日當天，就傳出晉升消息，響尾蛇隊2A阿馬里洛土撥鼠隊歡迎他的到來。

林昱珉在響尾蛇隊新秀排名第十，去年第一個球季從新人聯盟升上1A，今年從高階1A再次躍升，進度飛快；攤開30支2A球隊名單，只有釀酒人隊丘銳歐、太空人隊英卡納西恩年紀比他小，兩人都是野手，前者還是大聯盟百大新秀第三名。

根據球探報告，林昱珉被評估能夠在2025年升上大聯盟，且看好他成為中段輪值的先發投手，而台將最年輕上大聯盟紀錄是王維中的21歲又354天，林昱珉要在明年球季晉升才有機會，若加上先發投手的條件，最年輕紀錄則是曹錦輝的22歲又54天。

林昱珉今年在高階1A先發13場，防禦率3.43，60.1局投出76次三振，三振數排名球隊第二，戰績是1勝3敗；最近6場先發有3場都投出10K以上，7月2日更演出7局無失分10K的代表作，雖然7月8日先發4.2局掉7分，不影響球隊的升級決定。

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