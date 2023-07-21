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越南最後王子曾流亡台灣推越獨 拍全家福沙龍照

文／陳宛茜
台灣攝影師彭瑞麟為越南最後一個王子彊㭽拍攝的全家福照片，改變了越南的歷史。（圖：貓頭鷹出版社提供）
台灣攝影師彭瑞麟為越南最後一個王子彊㭽拍攝的全家福照片，改變了越南的歷史。（圖：貓頭鷹出版社提供）

越南是台灣新住民之子的故鄉，但早在一百年前，台越就有千絲萬縷的歷史關係。具外交背景、曾在越南居住的文史工作者洪德青，曾發現越南王朝最後一個王子「彊㭽」拍攝的全家福沙龍照，竟是台灣前輩攝影師在台北拍攝的作品，進而爬梳出台灣與越南隱密而精采的歷史，將透過新書「當越南王子走進彭瑞麟照相館」，講述鮮為人知的故事。

洪德青翻查歷史、拜訪彭瑞麟後人，找到彭瑞麟的日記與和彊㭽等多位越南人的合照，發現台灣在越南歷史曾扮演關鍵角色。法國殖民越南後，彊㭽流亡海外推動越南獨立革命。他先追隨孫中山的腳步到日本，在日本資助下，1939年來台北擔任「台北放送局安南語廣播長」，企圖透過越洋廣播燃起越南人民對抗法國、支持獨立的熱情。

彭瑞麟是首位進入東京寫真專門學校的台灣人，並以第一名畢業，進入日本宮內廳成為宮廷攝影師；彊㭽在台遇見在大稻埕開設「阿波羅照相館」的彭瑞麟。由於彭瑞麟是日本政府最器重的攝影師，受邀為越南王子拍攝沙龍照。

1941年6月27日，彊㭽和妻子在蓬萊閣吃完晚餐，和台灣友人到「阿波羅照相館」合照。這張照片後來成為日本送到越南的「宣傳照」之一，在越南歷史上赫赫有名，卻鮮有人知是台灣人所拍。

洪德青除把研究出版成書、並規畫相關景點繪製「王子之路」歷史地圖，希望打造吸引越南人來台的歷史觀光路線。

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