模範父親王見福 肩上3千斤變爭氣3千金

新北市長侯友宜（右）向獲選今年度模範父親代表的王見福（中）道賀，王妻梁美香（左）陪在身旁。(記者李成蔭／攝影)

新北市長侯友宜 日前向模範父親王見福道賀，王見福夫婦悉心照料3名罹有家族性氣喘病女兒，自喻「家有3千金，肩上也有3千斤」，每當女兒氣喘發作無法平躺，王見福就成為女兒倚靠睡覺的肉墊，如今3個女兒各有好發展，成為父母的驕傲。

侯友宜到府祝賀，王建福的妻子、次女陪在身旁，夫妻倆分享教育 子女點滴，氣氛溫馨感人。侯頻讚「不簡單」，稱讚王見福教養三個孩子非常成功，還擔任里內環保志工、巡守隊員，王妻曾當選模範母親，夫妻倆都有一顆溫暖的心。

社會局指出，現年73歲王見福，原是台北市大稻埕人，當兵時被分發到美軍顧問團擔任採買車駕駛。1974年舉家搬到三重長壽西街，王與兄弟合開華南瓦斯行，王見福與幫忙記帳的梁美香結成連理；後來兄弟分家，王見福轉以開計程車為業。

王見福相當重視子女教育，總是親力親為接送上下課，假日陪逛書店，也支持孩子學習鋼琴，身教言教並重，3名子女皆受高等教育，長女有雙博士學位；次女為台大財金系畢業，目前任公職；三女為輔大德文所碩士，10年前赴德國 工作定居。

女兒各擁一片天，王見福謙虛地說，他整天在外頭忙，要將一切成果歸功於妻子的辛勞和付出；梁美香則分享說，除重視鼓勵讀書，也教下一代理財觀念，家中制定零用錢賞罰機制，養成孩子更好品格。