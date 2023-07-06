遠雄港董事長葉鈞耀布建自貿港區 接軌世界

遠雄港董事長葉鈞耀勾勒台灣與世界接軌的全球自貿港區。(黃淑惠／攝影)

遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀小時候家裡太窮，繳不出學費是家常便飯之事，國小六年級才第一次穿到鞋子，所以創業之後，他特別關心離鄉背井北漂的員工，今年完工全新擴建第二期加值園區工程，就專為遠雄港的員工保留新宿舍，讓需要的員工申請入住。

葉鈞耀用自身的例子告訴大家，寒門子弟只要肯努力打拚，也能出頭天——過去打赤腳的鄉下孩子，現在已經是遠雄港董事長，還勾勒一座台灣與世界接軌的全球航空自由貿易港區。

將心比心 友善職場

由於自己一路打拚上來，體會員工們的辛勞，也因此很注意工作環境的動線規畫，並根據員工需求不斷進行調整，這次第二期加值園區工程就是希望能讓員工有一個友善、願意久留的工作環境。

考量遠地來台北打拚的員工，長期在外租屋太辛苦，且工作地點跟租屋處往返也需要時間成本，第二期加值園區裡面，特別保留新宿舍讓員工住宿，也保留格局一模一樣的房間給自己使用，園區裡還有健身 中心、交誼廳、洗衣間等設施，讓同仁下班後得以有個舒適且放鬆的休閒場所。

葉鈞耀回憶，小時候住在苗栗縣海邊的鄉下，家裡務農，兄弟姐妹又多，全家要吃飽都很難，當然沒有錢付學費，讀書是奢侈的活動；買衣服、鞋子更不可能，葉鈞耀的媽媽會撿別人不要的廢棄麵粉袋縫製成衣服、褲子，所以他的衣著常印著「中美合作，淨重40公斤」的字樣，穿到學校常被同學恥笑，當時內心非常難過。

國小畢業後，因為家裡還有很多弟弟、妹妹，父母希望他國小畢業不要再讀了，但他卻順利考上初中，成為最後一屆初中考試生。也因為實在太想唸書，於是懇求父母讓他讀到初中畢業，父母看他這麼喜歡唸書，勉為其難讓他讀到初中畢業。

營收獲利 雙創新高

後來家裡實在無法負擔他的高中學費，葉鈞耀求學欲望太強烈，只得含淚悄悄揮別家人，跑到竹南打工賺學費。不久，父親請叔叔到竹南把他接回來，並告訴他：「如果你真的這麼想唸書，我願意讓你讀完！」不過，這也是最後一次妥協，畢業後就不能再要求讀大學，得快點當兵協助改善家中經濟。

高中畢業後，葉鈞耀暗地報考軍校，順利考上海軍官校，但父母不同意，還從苗栗跑去左營把他帶回家，令他直接入伍去當兵。退伍後，他揮別父母來到台北找工作，還考上高普考，分發到桃園國際機場工作，在民航局工作了11年。他發現，航空貨運成長力道很強勁，長期航空貨運會衍生出許多新商機，後來決定勇敢踏出舒適圈，跟好朋友一起攜手創立遠雄港。