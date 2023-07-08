家登精密掌握關鍵客戶 邱銘乾把小買賣變大生意

家登董事長邱銘乾。（本報系資料庫）

半導體晶圓傳載解決方案廠家登董事長邱銘乾帶領公司步入25個年頭，他提到，家登創立以來一直就是以家人夥伴為後盾，承諾員工努力就可以擁有財富、得到舞台。

隨著去年合併營收已達44.9億元(台幣，以下同)的規模，家登除了下一步持續成長並在台灣永續經營，也希望持續扮演全球半導體大廠關鍵材料創新技術的首選夥伴。邱銘乾認為，當前是台灣中小企業可探索成長的好時機，只要補足建立生產系統的意識，將是符合打入國際大廠或國內供應鏈 的要件。

建立系統流程

邱銘乾直言，家登副董事長暨總經理林添瑞是他最重要的事業夥伴，兩人都以家人夥伴為後盾，同心攜手開創公司，從草創初期，四位夥伴一步步走到今天，中間一度遭遇諸多重大考驗，但仍關關難過關關過，逐漸成長為有650位夥伴的規模，也從鐵皮工廠發展到擁有自己辦公室與無塵室等規模。

回首這段心路歷程，並給與有意投入半導體產業的中小企業建議，邱銘乾說，半導體全球化分工效率下，外商來台投資 也需要本土供應鏈支援，這是台灣中小企業可以探索成長的路徑，因為只要獲得關鍵客戶認證，就有機會從小生意變成大生意。

以家登經驗來說，會建議中小企業建立系統流程、建立可以被複製的管理系統或是品質系統，乃至生產系統，而不是純靠人力達到目標。

邱銘乾提到，半導體產業需要系統的數據支持有效，而非嘴上說沒問題，人與人之間的信任，並不能成為半導體產業導入的機制，或許某些產業可以，但是對半導體產業來說，要成為供應鏈必須要先建立系統取得客戶認可才能建立長期信任。

不過，許多台灣中小企業雖然很想做半導體生意，但只聽到要建立系統，都會擔心花錢或需要長時間而看不到成效因此卻步，但不建立系統其實是敗筆，也會導致不得其門而入，這是台灣中小企業欠缺的要件。

邱銘乾直言，不是只用說的能做機械加工、能做板子，而是這些實體生產背後，必須要擁有可確定品質的整套可驗證且可持續的系統，其實，只要中小企業能展現符合半導體產業的特性與系統品質，補足建立系統的意識與整套流程，即符合打入國際大廠或國內供應鏈的要件。

發揮台廠優勢

邱銘乾也說，買家在哪裡，市場就在哪裡，市場的力量能推動創新，地緣政治的議題只有政治家才能解決，不過全世界24小時運作的半導體廠需要有工作文化支撐，美國沒有這類工作文化，會是台廠布局美國遭遇的困擾與挑戰，雖然仍可以運用自動化來解決與取代部分作業，但仍需要人力，因此可預期最先進研發仍會根留台灣。台灣擁有最聰明且勤奮的人，現階段全球化分工之下，台灣的特質將無可取代，就算美中之間有摩擦，台灣會是兩邊都被需要，而不是被排擠。

儘管近期半導體產業有雜音，但邱銘乾說，半導體景氣有高低起伏，不可能只有高沒有低或是永遠低迷，人活著就是會有各種吃喝玩樂，也不可能20年都不換手機 ，只是換機速度快慢，這類需求會持續驅動IC需求。此外，物聯網與自動駕駛，乃至AI帶動高階運算與高階儲存需求是台廠的機會，因此，在新應用驅動下，邱銘乾對半導體產業長期發展仍展現樂觀。

邱銘乾補充，歐美無法24小時工作，但在創新上卻領先，台灣在追求創新方面仍輸給歐美，取人之長補人之短，若能讓更多外商來台投資也是好事，因為若沒有這些國際型公司的技術支持，台灣半導體產業也不能蓬勃發展，比如家登買了很多國外材料檢驗設備等，打造整合的方案來支援客戶，這都是無法自己一個人完成，全球化才是對全人類最好的經濟方式。