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法盛投顧總經理陳家銘 向史丹福學領導

張瀞文
法盛投顧總經理陳家銘。(圖：法盛投顧提供)
法盛投顧總經理陳家銘。(圖：法盛投顧提供)

對法盛投顧總經理陳家銘來說，《這一生，你想留下什麼？史丹福的十堂領導課》（Leading Matters: Lessons from My Journey）是他在疫情期間讀過最有感觸的書之一，尤其面對詭譎多變的金融市場及經營環境時，從中獲益良多。

謙卑奠基 從自我出發

本書是漢尼斯（John L. Hennessy）的知名作品。漢尼斯是Google母公司字母董事長、思科董事會成員，對學界及產業界都有深遠的影響。他的募款能力強，曾任史丹福大學校長，2016年在史丹福大學設立奈特-漢尼斯（Knight-Hennessy）獎學金，宗旨是培養下一代全球領袖。

書中開宗明義點出第一堂課就是「謙卑」。陳家銘說，擔任主管需要有自信心，了解自己，但不能膨脹自我，要體認到是時勢造英雄，而不是英雄造時勢，因此這本書的第一堂課就是謙卑，從自我出發。

如果說謙卑是高績效領導的基礎，真誠與信賴則可以說是高績效領導的關鍵。這也是第二堂課的內容，就是去了解員工的專長，在公司內建立真誠與信賴感，這樣員工才能追隨領導者。陳家銘認為，這種信賴平常就要培養，在遇到疫情等重大事件時更能凸顯真誠與信賴的重要。

從第三到第六堂課依次為領導就是服務、同理心、勇氣、協力與團隊合作，講的都是團隊合作，因為人無法單打獨鬥。陳家銘認為，領導就是服務，了解誰為誰工作，不是團隊去服務領導人，而是領導人服務團隊，滿足成員的需求，才更能提高團隊的效率，同理心更是塑造領導人和機構的要素。這些特質不但在公司內部是如此，對於客戶也是如此。

創新求知 學習不間斷

第七堂課講創新，第八堂課講求知欲，都是產業與學術界成功之鑰，也彰顯終身學習的重要。陳家銘強調，持續學習很重要，如果可以借鏡別人的經驗，就可能避免犯同樣的錯。

第九是說故事的能力，陳家銘說，就是以願景來打動人，不用PPT就可以激勵員工，讓員工可以為了夢想而努力。像是「張曼娟小學堂」，也有提到勾勒願景的能力。

第十堂課是「遺澤」，也就是中文書名的「這一生，你想留下什麼？」陳家銘引申成「在職涯想留下什麼？」有些領導太在意最後的成就，因此不願意冒險，其實能功成身退或是在適當時候急流勇退，都是好事。

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）隸屬於法國第二大金融集團BPCE旗下，與法國外貿銀行隸屬同一集團。法盛投資管理本身擁有超過20個資產管理公司及投資品牌，到2022年底所管理的資產規模為1.2兆美元，名列全球前20大資產管理公司。

陳家銘在財富管理界有豐富的經驗，也在新加坡及香港工作過，2020年7月起擔任法盛投顧總經理。法盛旗下所核備的基金主要為盧米斯賽勒斯債券基金系列、漢瑞斯成熟市場基金系列、法盛新興市場及主題基金系列，由中國信託投信擔任總代理。

投資 史丹福大學 疫情

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