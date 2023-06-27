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不捨藝術家拉飛殞落 蔣勳：美麗年輕身體祭獻大海之神

文／卜敏正
蔣勳透過臉書發文記念拉飛，不捨他意外離開。(翻攝自蔣勳臉書)
蔣勳透過臉書發文記念拉飛，不捨他意外離開。(翻攝自蔣勳臉書)

台東長濱鄉長光部落的阿美族藝術家拉飛‧邵馬，日前為部落海祭下海打魚意外失聯，隔日在海上尋獲已無生命跡象，拉飛意外離開不僅家人、部落族人不捨，曾多次與拉飛互動的美學藝術家蔣勳，也透過臉書發文記念。

蔣勳以感性文字，敘述帥氣拉飛豐沛生命力，昔時創作池上舊穀倉美術館木門，如浪濤般刻痕，字裡行間除流露對拉飛不捨，認為他是將美麗年輕的身體祭獻給大海之神，也以文字介紹拉飛的雕塑、重要藝術創作。

蔣勳臉書全文如下：

拉飛‧邵馬離開了，為了故鄉部落海神的祭典潛入海洋，被壯闊的海洋帶走，身體回來，魂魄永遠和海洋在一起。

他用自己美麗年輕的身體祭獻給大海之神。

拉飛讓我想到19世紀初高更到大溪地遇到的原住民，他畫那裡人的純樸美麗，讓歐洲殖民者徹底反省自己可悲的統治。

拉飛是我在島嶼東海岸看到最帥氣漂亮的男子。他像一尊海洋的神，傲岸挺拔，沉靜如海洋，熱烈也如海洋，豐沛的生命力，大氣雄偉的作品也像海洋。

2017年，陳冠華規劃池上舊穀倉改建為美術館，拉飛負責雕刻兩扇門，巨大厚重的木門，高240公分，一共四片。我每天去現場看，拉飛一刀一刀在粗木上面鑿出浪濤一樣閃亮的波痕。

那是拉飛留給縱谷看不到海洋的池上最華麗閃耀的海洋的光輝。

看到那兩扇門，就想到縱浪在大海波濤間的海洋之子拉飛。我去他八嗡嗡的海邊看他，他撿拾漂流木製作器物。八嗡嗡浪濤聲不斷，他的住家很簡單，簡單的木構造，簡單的茅草屋頂。收入微薄，而生活如此豐富。

他的家讓我覺得好像和大海住在一起，在海洋懷抱裡，時時被大浪震撼。拉飛說月圓的夜晚，八嗡嗡的海洋多麼美，他的眼睛閃著燦爛星光。

這幾年，拉飛的作品越來越好，搬到長濱，有很大的工作室，他用漂流木組織巨大的雕塑，像燃燒的火焰，像大風旋轉，迸發出強大的海洋滔天巨浪的生命力，迸發出島嶼少見的原始海洋精神的美。

我也喜歡他創作一尊仰躺的女性頭部，長髮像大樹的根，蔓延滋長在土地中。

雄偉而寂寞，是希臘獅子座的故事，那頭獅子被赫克勒斯打死，剝下了獅皮，永遠披在勇士身上。

前幾日，我忽然問妻子海蒂：「拉飛什麼星座？」她說：「獅子！」

是了，除了獅子，他不可能是其他星座吧……

拉飛造了船，準備出航，他跟大家解釋那顆八角形的星是北極的定位。他果然走了，去他應該去的領域……

我想去他死亡的海邊，看獅子座的流星雨，看千萬星辰沉入大海的燦爛，然後他們一一升上天空，海洋之子，最終，都要在星辰之間，找到自己永恆的定位。

拉飛，我們都會記得你，謝謝你為我們鑿開的海洋之門！

雕塑 美術館 臉書

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