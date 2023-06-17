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黃仁勳「黑皮衣」獨領風騷 矽谷新科技巨人誕生

中央社／舊金山16日電
輝達創辦人暨執行長黃仁勳總是穿著一身黑皮衣。（本報資料照片）
輝達創辦人暨執行長黃仁勳總是穿著一身黑皮衣。（本報資料照片）

談到輝達執行長黃仁勳，就會想到他那一身黑皮衣。紐時報導，黑皮衣不僅是黃仁勳的個人標誌，也象徵其引領的科技典範轉移、甚至形塑出一種流行文化，此穿搭策略正在發酵。

紐時報導，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，將進入矽谷科技名人堂之列。

黃仁勳在1993年創辦的輝達，今年5月底市值曾衝破1兆美元大關，與蘋果（Apple）、谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）的地位相當。

輝達生產的晶片是人工智慧（AI）產業核心，既主宰ChatGPT、Bard等聊天機器人的命運，也成就當代的科技典範轉移。

黃仁勳創造出劃時代意義的產品，同時，他的穿著獨具個人風格；當出現在公眾場合時，他總是穿著黑色皮衣，多半搭配黑色T恤及黑色牛仔褲。

例如，2021年，黃仁勳被評選為百大最具影響力人物、榮登「時代雜誌」（TIME）封面，他就以黑色皮衣亮相。其他像是輝達GPU技術大會（GTC）、2023年度世界技術論壇和台北國際電腦展場合，他也都穿黑色皮衣。

2016年，黃仁勳在論壇網站Reddit回答網友提問，甚至以「皮衣男」自稱。

黃仁勳所穿的皮衣造型有變化，像是翻領、拉鍊、重機風，但顏色始終是黑色。據一名發言人說，黃仁勳穿皮衣的日子少說也有20年，形象從未改變。

放眼AI領域，還沒有讓人能輕易聯想的代言人角色，ChatGPT、Bard都是無形的神經網絡，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）形象不夠鮮明，黃仁勳和他的黑皮衣正巧填補上空缺。

黑皮衣不僅象徵著黃仁勳的個人特色，還有他所代表的科技變革。這讓人想到蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）的黑色高領衫、臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）的灰色圓領T恤、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的「嘻哈鬥牛梗」裝扮。黃仁勳也是屬於這個「高級俱樂部」的一員。

這群執行長都明白，一間成功改變世界的企業，與一間能成功改變世界、又能形塑流行文化的企業，關鍵差別就在於領導者的形象。

史丹福大學法學院教授、「著裝規範：時尚法則如何創造歷史」（暫譯）一書的作者福特（Richard Thompson Ford）說，「（這種形象）讓人一眼就能認出，就像是卡通人物或超級英雄一樣…既拒絕接受刻意的時尚、同時又運用時尚的力量」。

儘管當影響力人物被問到為何總是穿一樣時，大多數人的回答會是，這樣能節省時間，讓他們思考現下棘手的事情、而不用去想著每天要怎麼穿。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和查克柏格都這麼說過。黃仁勳的發言人也引述，「黃仁勳曾說，他之所以每天都穿黑衣黑褲，是因為如此一來，他每一天要做的決定就少了一件」。

福特指出，每天穿同一套「制服」傳達出紀律、專注力和為人可靠的感覺，「這是每位執行長都想擁有的特質」。

不過，並非僅有如此而已，尤其在視覺傳播時代，任何渴望成為全球影響力人物之人，都夠瞭解歷史、足以明白這樣穿的意義。

許多歷史人物都知道視覺意象的力量，他們會有專屬個人的穿衣風格，好比南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的馬迪巴襯衫（Madiba），「他們的形象深植於我們腦海、形塑出特定臆測和看法」。

就文化層面來看，很少有像黑色皮衣一樣，能讓人產生各種豐富聯想的服飾。黑皮衣也符合黃仁勳的個性；據一名觀察者指出，台北國際電腦展舉行期間，氣溫約是攝氏26度至32度，黃仁勳穿著黑皮衣，有人問他怎麼受得了，他巧妙地回答，「我一直都很酷（Cool）」。

矽谷形象顧問兼造型師羅森費德（Joseph Rosenfeld）說，「黑皮衣讓人聯想到1950年代的好萊塢，有種獨立、奔放、叛逆、性感的味道」。

舉例來說，影星馬龍白蘭度（Marlon Brando）在「飛車黨」中的造型、傳奇影星詹姆斯狄恩（James Dean）慣有的穿著，都是黑皮衣；此外，披頭四樂團（The Beatles）、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）、大衛鮑伊（David Bowie）也對黑皮衣情有獨鍾。

紐時指出，這種形象與科技工程師予人的感覺恰恰相反，黃仁勳聰明的穿搭，讓人重新定義科技人風格。福特說，「如果黃仁勳穿上西裝、甚至POLO衫或卡其褲…他看起來會像是個單調無趣、傳統僵化的中階經理」。

當問ChatGPT說，「黃仁勳為什麼總是穿同樣的黑皮衣？」ChatGPT給出4種答案，包括：「黑色皮衣會給人自信、權威和專業的感覺。」

同時，黑皮衣也能與矽谷傳奇人物喬布斯有所連結；福特說，「喬布斯是精神領袖…代表著某個黃金時代，一個什麼都有可能發生、科技會為世界帶來正面力量的時代」。

紐時說，皮衣風策略正在發酵，像是羅森費德就常被客戶問到皮衣，「想知道他們是不是也能穿皮衣。」黃仁勳的發言人則表示，不知道皮衣是哪個牌子。羅森費德猜測，「應該不是湯姆福特（Tom Ford）的檔次，雖然我們知道他買得起，有幾件看起來像是出自Theory。」

目前至少有7家電商有販售所謂「黃仁勳款式皮衣」（Jensen Huang Leather Jackets），價格從109美元至149.99美元不等。

根據紐時報導，在Superstar Jacket網站上，能找到2款「黃仁勳皮衣」，同時也有電影「玩命關頭」系列裡的「馮迪索（Vin Diesel）皮衣」、以及饒舌歌手「史奴比狗狗（Snoop Dogg）皮衣」。

黃仁勳則是唯一一位，享有同名皮衣的執行長。

黃仁勳 輝達 ChatGPT

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