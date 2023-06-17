永慶集團董事長孫慶餘 用誠實打造房仲品牌

永慶房產集團董事長孫慶餘分享踏入房仲產業逾40年的經驗，讓讀者省下超過百萬「學費」。(圖：永慶房產集團提供)

永慶房產集團董事長孫慶餘踏入房仲產業超過40年，一手打造全台超過1550店、涵蓋5大品牌的房仲王國，更致力推動台灣房仲產業的改革與提升，他將這些經驗法則全收錄在《先誠實再成交─永慶房屋良心仲介》一書，這本書可幫助購屋族及想踏入房仲業的年輕人，若能融會貫通，讀出書中奧妙之處，消費者能在買房路上省下不少「學費」。

讓良善的力量 更加茁壯

《先誠實再成交─永慶房屋良心仲介》講述著永慶房屋發跡和成功故事、也揭露台灣居住正義推動路上，反改革聯盟是如何阻擾的祕辛、點出黑心仲介的不良手法，更記敘台灣房仲產業變革、推進居住正義的歷史。

買房是許多人的一生的夢想，這條路上並不容易，但也並非不可達成。孫慶餘表示，正所謂工欲善其事，必先利其器，千萬不要小看這本書所帶來的力量，書中可以讓讀者了解台灣房仲產業在理念、制度、服務和科技上不斷進步與創新，這對想踏入這行的人來說，可擁有一定的基礎知識，裡面也包括永慶如何大膽創新、改善台灣民眾看屋的模式，從網路看屋一路進化到實境找房；更運用科技讓資訊公開透明，將選擇權還給民眾。

孫慶餘認為，房仲業要脫胎換骨，要先從上進的業者做起，因此做為一個房仲，誠實、良善是相當重要的事情，更希望透過這本書讓良善的力量得以更加茁壯。

過去台灣房仲業亂象叢生，像是房仲藉由虛灌坪數、房屋買斷、三角簽、AB約等方式賺取不正當的利益，造成許多交易糾紛，都讓民眾苦不堪言，孫慶餘在1970年從阿拉伯回台時，就發現市場亂象，決定要一改市場以低買高賣賺取差價的「傳統仲介」氛圍。

孫慶餘指出，仲介居間代理，必須公平、公正、公開，不能球員兼裁判，從中賺取差價，才能贏得消費者信賴、也才能為產業撥亂反正，對社會產生正面意義。為此，他與友人自美、日引進「新式仲介」，創立「大台北不動產仲介聯盟」，以收取固定服務費的方式提供服務，拒絕傳統仲介賺差價的獲利模式。

透明服務 推廣新式仲介

為了推廣「新式仲介」，孫慶餘於1988年成立「永慶房屋」實踐「新式仲介」理念來服務消費者。孫慶餘分享，永慶房屋成立30多年來，只有一項理念，就是「先誠實再成交」，給予消費者完整透明的房市資訊，把房價 的決定權還給消費者。「新式仲介」誠實透明的服務理念贏得消費者的認同，也因此逐漸成為市場主流。

除了打造上進、自律的房仲業者，更要推動合理的法治環境，幫助產業整體向上提升，使每一位消費者，都能受到國家法律的保護。孫慶餘與許多來自產官學的志同道合者，先推動《不動產經紀業管理條例》立法，後更是第一個主動提供成交資訊的房仲業者，幫助《實價登錄》法案成功，讓消費者的購售屋權益更有保障。

當《實價登錄2.0》修法，許多人對於是否揭露成交行情至門牌莫衷一是時。孫慶餘決定要以身作則，率先推出「實價登錄3.0」，將所有永慶房屋成交的物件價格揭露至門牌，並擴及全集團。

推出之後獲得消費者廣泛的正面迴響，也證明資訊的誠實透明是民心所向。

今年《平均地權條例》修法通過，進一步遏止房市投機炒作，近期的調查數字也顯示有將近九成的民眾支持修法，台灣房地產 產業有望更加健全，這讓孫慶餘相當開心，他認為「新式仲介」終於走到最後一哩路，誠實房仲時代正式來臨。