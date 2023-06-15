法國巴黎人壽總經理戴朝暉 服務創新 拚出好成績

法國巴黎人壽總經理戴朝暉。(圖：法國巴黎人壽提供)

隸屬法國第一大銀行集團法國巴黎保險 集團的法國巴黎人壽，在台深耕近25年，專注經營銀行保險通路的策略，至今已與超過20家金融機構合作，並持續開發新的合作夥伴，法巴人壽總經理戴朝暉強調，「唯有保持創新、才能創造高峰」，在疫情 期間他更帶領團隊，繳出亮眼成績單。

俗話說，一個人的運動習慣可推測出其性格，私下熱愛打高爾夫球的戴朝暉表示，打高爾夫球的過程就像是一項自我挑戰，高爾夫球每一個球洞都像是不同階段的任務，途中可能遇到平地、小山坡、池塘或崎嶇山嶺，各種不同的棘手情況，最終能保持冷靜、審時度勢，穩定揮桿的選手才是致勝關鍵。

積極推動保險普及化

這也是他從這項領導人都喜歡的運動中，領略出的管理哲學與鍛鍊出強大的心態。

台灣保險市場過去幾年因疫情、通膨與升息的大環境考驗下，面臨各種挑戰，但法巴人壽在戴朝暉的領軍下，仍舊繳出亮眼成績，透過積極推動數位轉型以及產品、服務創新，致力推動保險普及化，將挑戰轉化為機會，開啟數位保險服務更多可能。

法巴人壽近年亦開始經營保經代通路，在競爭激烈的台灣市場中，持續穩定成長並積極創新。

擁有美國精算師執照的戴朝暉，在金融業一路從精算專業到經營管理，累積豐富的歷練，早已練就一身順應市場變化的應變能力，帶領團隊與時俱進。

戴朝暉表示，當科技已經翻天覆地改變生活型態，數位轉型就是勢在必行的方向，唯有保持創新，才可能在數位潮流的變動中持續前進。

為致力成為深耕台灣的「未來保險領航者」，早在數年前就已提前觀察到數位化趨勢並積極進行各項革新。

要做未來保險領航者

為了提供夥伴與客戶便捷的使用工具，打造專屬數位化平台，對內透過流程改善與簡化，提升對通路夥伴的服務效率；重新裝修辦公室同時打造智能辦公模式，為員工帶來更彈性、有效能的新型態辦公環境。

戴朝暉強調，以客戶為導向，對外推出各項數位金融服務，如LINE綁定功能、優化線上保戶服務，以及透過行動投保與遠距投保等，讓客戶及銷售人員擁有更方便快速的操作體驗，打造金融保險生態圈。

宏觀整個金融市場，包括區域安全、政策、利率 走勢及通膨壓力，戴朝暉表示，未來市場波動將成常態，應該要將心態調整好，與市場變化和平共處，同時繼續數位化轉型，拓展更多跨界合作機會。