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另類鋼鐵人 極重度腦麻陳銘哲 拿到博士學位

文／黃寅
亞洲大學博士生陳銘哲（左）穿著「外骨骼機器人」領獎，右為始終陪伴他的大姊陳秀玉。(圖：亞洲大學提供)
亞洲大學博士生陳銘哲（左）穿著「外骨骼機器人」領獎，右為始終陪伴他的大姊陳秀玉。(圖：亞洲大學提供)

台灣亞洲大學舉辦畢業典禮，患有極重度腦性麻痺的陳銘哲獲得博士學位並榮獲「校長特別獎」，台中市長盧秀燕特別為他錄製一段祝詞，肯定他克服了身體上的困難，也克服了挫折和低潮，取得了傑出的成就，祝他畢業快樂、前途似錦。

陳銘哲在畢業典禮上穿著科技公司提供的「外骨骼機器人」輔具領獎，彷彿另類「鋼鐵人」，面對人生有著堅強意志。陳銘哲表示，將持續走地板滾球國手之路，也將從事網頁設計工作，希望有更多輪椅族跟他一樣，能夠走向世界。

陳銘哲曾兩度獲選為地板滾球國手，代表台灣參加國際比賽，並兩度獲得總統教育獎。對於盧秀燕的祝福，他說，好驚喜，「謝謝她對我的肯定」，他也想起在拿到碩士學位時，前市長胡志強曾邀他去市府合影，「胡叔叔也很關心我」。

他說，之後他最想做的就是打地板滾球BC3級（肢體障礙最嚴重者），能累積積分出國比賽「想要成為不只是台灣，還是全世界的國際頂尖選手」。

陳銘哲的姊姊陳秀玉為他推輪椅、伴讀30年，其中有17年都在亞大，看著弟弟雖是重度身障者，但終究取得博士學位，完成「不可能任務」她謝謝在這30年中曾給予他們支持、協助的師長、同學、親友。

她說，不想用悲情角度去詮釋姊弟情，就像她在5歲時，在醫院看到插滿管、驚恐大哭的弟弟第一眼，她就告訴自己，「如果他能夠活下來，一定要當一個好姊姊」，她覺得弟弟是發揮自己所長，為自己努力活下來。

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