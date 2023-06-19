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獲獎助考上台大電機 洪牧白偕弟無償課輔助人

文／劉懿萱

新北市自2005年成立圓夢基金，教育局辦圓夢感恩會，得獎生家長洪翊城說，兩個兒子長期獲獎學金，大兒子已考上台大電機系，兩兄弟五年前組成小型讀書中心，無償為脆弱家庭孩子課業諮詢。

副市長劉和然說，新北市圓夢基金每年資助220名學生，現已捐助2億6085萬元(約841.6萬美元)，補助3929人。2020年續推建教合作圓夢獎助金、2022年設體育績優助學圓夢獎助金，以三類補助金支持績優、建教和體育績優清寒學生。

教育局辦圓夢感恩會，邀請300名圓夢者和捐助者出席，包含微星科技、何嘉仁文教基金會、台灣金山財神廟慈善會等。

其中長期捐助圓夢基金，近10年總額累計逾千萬台幣的台灣師範大學退休教授戴建耘，由兒子戴長熙代為領獎。戴長熙說，爸爸一生奉獻教育，年輕時也得到諸多社會善心人士的協助，盼能透過獎學金幫助到真正有需要的學子。

得獎生家長洪翊城說，大兒子洪牧白從林口高中畢業後，就讀台大電機系；小兒子就讀林口高中2年級，兩兄弟分別獲8年及10年的獎學金補助。

兩兄弟為傳承圓夢助學精神，五年前成立小型讀書中心，無償為脆弱家庭孩子提供課業諮詢，每年幫助十多位孩子進入理想的高中或大學。

教育局 退休

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