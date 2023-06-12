打造幸福企業標竿 陳奕光同心圓管理法致勝

第一金投顧董事長陳奕光。(記者潘俊宏／攝影)

在台灣成立已逾30年的第一金投顧，在董事長陳奕光的帶領下，積極打造出幸福企業的標竿。陳奕光在管理上，強調以身作則、帶人帶心、恩威並濟、成長學習等特點，並創下「同心圓」管理法，創下業界離職率最低的紀錄。

離職率是業界最低

陳奕光說，成立於1992年11月的第一金投顧，當時草創時期僅有員工12人。後來隨著第一金併購太祥證券 ，加上服務需求不斷上升，因此於2008年由原名一銀證券投顧更名為第一金證券投顧（簡稱第一金投顧），並沿用至今。

第一金投顧目前設有總經、電子、傳產、生技、國際等五大組，研究範疇含括國內外總體與產業分析、產業趨勢變化、逾千間上市櫃公司追蹤及拜訪，並支援金控銀行、壽險 、投信，與母公司證券的經紀、承銷與自營部的的需求。

面對林林總總的橫向支援以及外部需求（包括時常需要為法人、中實戶等客戶簡報），整體投顧工作量之大可想而知，陳奕光如何領導統御，並善用組織管理的專業與知識，打造出這支投研尖兵？一直是外界好奇的重點。

陳奕光表示，由於以前唸書時主修企管（美國匹茲堡大學），加上回國工作時曾於補習班教授英文，而於2003年甫進入第一金證券時，也是由基層的光電研究員做起，因此相關的經驗與專業，均成為如今帶領投研部門的重要養分。

譬如，在組織管理的核心理念上，強調「Team Work Makes The Dream Work」（團隊合作使美夢成真），訴求帶人帶心，平時主管以身作則，時刻盯緊國內外總經與產業變化，團隊各司其職，互相緊密合作，並與客戶形成正向循環。

而在核心使命上，則聚焦「ICIC」（Integrity、Commitment、Innovation、Customer Trust；誠信、承諾、創新、客戶信任），希望這四大核心使命，能成為每位員工、甚至深刻內化為第一金投顧的企業DNA。

特別是創新，有別於一般投信研究員專注在單一產業或個股，第一金投顧強調從Top-Down（由上而下）出發，搭配Bottom-Up（由下而上），提升研究同仁的觀察廣度，避免陷入「見樹不見林」的陷阱。

培養真正投資 專家

此外，在組織管理上，第一金投顧採取「同心圓」管理法，核心由董事長與資深組長組成，並由各組長發散且與各研究員互動。透過自創研究課程訓練研究員，目的是訓練出真正的投資專家，而不是Me Too的紙上談兵。

在訓練過程中，則從五新心法出發，包括「新訂單、新市場、新策略、新產品以及新經營者」。透過平日拜訪公司過程中，深入了解各公司的營運概況與產業脈絡，培養投資的眼光，尋找出具備波段動能的潛力投資機會。

研究部資深協理黃奕銓、留政鈺則補充認為，一般來說，研究人才管理有其難度，不過第一金投顧透過良好的討論氛圍、充滿溫暖的組織環境、及循序漸進的成長空間，加上每年主管都會討論員工加薪及職務提升等事宜，使得人才的專業度、忠誠度、向心力均有高水準表現，是創下低離職率紀錄的主因。

台灣投顧業蓬勃發展，相較其他證券投顧業，從SWOT分析來看，陳奕光表示，公司所具有的優勢，主要來自第一金控集團的資源，累積建立客戶的認同與信賴，因而使第一金投顧在官股券商品牌形象與網路聲量均排名前位。

在機會與挑戰方面，隨著財管2.0的上路，由於投資人對全球投資需求提升，資金配置不侷限於台股，使得高資產客戶的財管商機龐大，因此如何分食這塊大餅，提升國際組服務，將是第一金投顧未來重要的發展契機與努力方向。