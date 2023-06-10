台灣大哥大副總蔡祈岩 帶IT工程師走出大宅門

台灣大副總暨資訊長蔡祈岩。(圖：台灣大提供)

台灣大哥大 副總經理暨資訊長蔡祈岩去年加入台灣大，率領IT團隊組成「攻城精英」，鼓勵同仁「努力玩」，更透過每周五的攻城精英修練會議交流，燃燒阿宅的熱情，證明工程師一點也不宅。

斜槓生活 分享交流

蔡祈岩是知名電腦遊戲「決戰俄羅斯」開發者，曾任兩岸電信、網路、房地產、製造業及外商銀行等研發主管、營運長乃至總經理等，曾獲頒台灣傑出資訊長、中國最具價值資訊長。台灣大總經理林之晨更期盼蔡祈岩將帶領IT部門，驅動無敵鐵金剛（台灣大哥大）可以「走若飛（台語，意指跑的跟飛一樣快）」。

台灣大加速轉型要靠資訊人才，資訊部門不僅是資訊部門，而是產品創新開發單位，而蔡祈岩更重視激發人才的無限潛能，除了核心IT本業，他更鼓勵團隊分享個人的斜槓生活。

蔡祈岩認為，工程師常常熬夜寫程式，外界印象就是「爆肝」、「肥宅鍵盤俠」，但事實上，工程師一點也不宅，女性工程師也不少，而台灣大的特色就是提供同仁寬容、穩定及創新的工作環境，努力工作，努力履行生命中的各種目標。

例如，健身 同事不僅練身體，從生活的自律到到工作自律，從喜歡鍛鍊肌肉到更愛自己，這都是台灣大環境鼓勵多元化發展，樂在工作也樂在生活。

蔡祈岩分享，攻城精英團隊臥虎藏龍，人人都擁有獨特多采生命，一位IT資深女工程師分享最近幾年健身經驗，體脂從30%降至18%，現在低於10%，還拿下WNBF台灣自然健美公開邀請賽第三名。

全額補助 培養戰力

該位同仁分享，健身讓她雕塑 體態、更健康，更有自信快樂且更愛自己，感恩公司有資訊長，每周最期待的事情就是周五早上的攻城精英修練。

蔡祈岩認為，攻城精英精神就是精益求精努力不懈，從自身找到可以突破之處，認真投入享受過程及夥伴的支持，讓這個世界的某個地方因為有我而更美好。

蔡祈岩觀察，同仁透過每周五精英修練交流會分享而慢慢燃燒起來，去年底曾舉行樹洞活動，匿名分享心聲，發現95%都是正面回饋。

以前工程師只覺得自己是某單位工程師，現在則是台灣大的工程師，加上透過工種組織橫向聯誼會，進行意見交流及培訓、分工、分享心得，精進彼此工作技能。

蔡祈岩更鼓勵同仁「認真玩！」他表示，「認真」是一個過程，但最結果要以「玩」的心態去看待，成敗得失不要太重，當作在打遊戲——這一場打輸了，下一場再接再厲就好。