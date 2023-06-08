上海振華重工創辦人管彤賢 敢想敢戰 縱橫國際

振華重工創辦人管彤賢曾經被美國刁難，只好想辦法改裝運輸船來裝起重機，準時交貨搶下美國市場。 （網路照片）

上海振華重工囊括美國80%的港口貨櫃起重機市場，日前被美國官員點名這些起重機就像「特洛伊木馬」，恐成為蒐集情報的間諜 工具。高齡90歲的振華重工創辦人管彤賢，當年也曾經被美國刁難，只好想辦法改裝運輸船來裝起重機，準時交貨搶下美國市場。

低價搶單 舉起世貿之臂

振華重工創辦人管彤賢，出生於1933年，1955年從北京 工業學院畢業後，就進入中國交通部工作，中間一度因故被下放到北大荒勞動，之後擔任交通部水運司工廠處副處長、中港總公司船機處處長。

在他退休 前一年，59歲的管彤賢受到中國領導人鄧小平「南巡講話」的鼓舞，決定下海創業，並選定生產有「世界貿易之臂」稱號的貨櫃起重機。

振華剛成立的時候，只能把別人做好的零組件組裝成設備，靠著低價及免費運送打敗歐美日韓等業者。管彤賢曾經打趣地說，最初的振華就是個「皮包公司」，但他要求把零件裝配得像工藝品一樣，要讓客戶挑不出毛病。

為何振華可以低價搶單？管彤賢說，那是因為外國人吃不了苦，也經不起折磨，製造業是勞動密集型產業，中國的勞力成本只占10%，美國占到了30%，甚至50%，如果振華造價7000萬美元，美國人自己造要花1億美元。

便宜真的沒好貨嗎？管彤賢靠著一套管理機制讓農民工為主的員工努力加班趕工，還能夠兼顧品質。

管彤賢表示，對農民工，不用講大道理，直接反映到收入上，工人為什麼要加班？給他加班費啊，幹一個小時拿一個小時的錢，尤其電焊是振華最重要的生產技術，就是高薪留人，一個好的焊工，每月能拿到人民幣1萬元，不給足工錢，留不住人。

振華的員工流動率很低，管彤賢的作法就是第一，先給他們蓋房，讓農民工把家搬到長興島工廠附近，把心留在振華。一家人可以拿到30平方公尺（約9坪）的房子，第二，辦各種學校，加強培訓。振華有焊接學校，由於工資與焊接技術掛鉤，技術水準高了自然能加薪，還有外語考試，考過關的員工，每月可加薪人民幣600元到1200元不等，為期兩年。

第三，制定嚴格的規章制度。員工只要賭博，立刻就開除。在工地上，稍有不慎就會機毀人傷。管彤賢下猛藥，一次嚴重的安全違規，罰款人民幣500元。於是，再散漫的工人也不得不提高警惕，絲毫不敢大意。

90歲高齡 發揮戰鬥精神

其實，振華能夠在國際市場迅速發展，還多虧當年美國的刁難，美國邁阿密港下單給振華，一般來說，港口起重機設備都是零件分批先運到對方國家，然後在對方國家完成組裝，但美國不准振華進港組裝，一定要整機裝好再運送到美國，其實組裝不難，難的是組裝好了怎麼運，之前日本三井就是無法準時交貨，才付出天價賠償後退出美國市場。

這麼大型的貨櫃起重機當年只有荷蘭Dockwise公司才有船可運，管彤賢決定自己改裝運輸船，卻被對方以侵權為由一狀告上法院，管彤賢說：「全世界的轎車都四個輪子一個方向盤，憑啥我造就是侵權？」

最終，振華打贏官司，也準時交付邁阿密港的設備，從此管彤賢大量改裝運輸船，自己運設備，自此打敗天下無敵手。

90歲高齡的管彤賢還沒有退休，他在今年2月公司成立日慶祝活動上說：「人的精神是不能停的，必須要繼續發揚敢想、敢幹、敢戰鬥的精神。」