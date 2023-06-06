鴻海董座劉揚偉四大心法 鼓勵年輕人超越自我

鴻海董事長劉揚偉以自身的人生經歷提出建議，希望能對下一代的年輕人有所啟迪與助益。(記者蕭君暉／攝影)

鴻海 董事長劉揚偉，不是富有人家出身，交通大學唸的是電子物理系，畢業後到音響IC設計服務科技公司服務，曾任職於惠普（HP）及宏碁，後來到美國深造、創業。

1994年，他自創的主機板公司被鴻海創辦人郭台銘 收購，為了報答郭台銘的出手相救之恩，劉揚偉2007年進入鴻海集團報恩，2019年接下鴻海董事長一職，並開始進行3+3轉型升級計畫，陸續跨入電動車、新世代通訊、半導體與機器人等新事業，帶領鴻海朝國際級標竿企業邁進。

劉揚偉以自身的人生經歷提出建議，希望能對下一代的年輕人有所啟迪與助益。

一、從「抄」到「超」

他不諱言，這一點是向學郭台銘的。「抄」可以奠定基礎，但重點之後要懂得「超越」。

例如郭台銘當初開公司做的是模具，可是卻超越了模具，躍升為電子五哥，最後從台灣走向世界級企業。

他舉例，年輕人可以「抄」國家領導人在做什麼，一生可以不斷的「抄」之後再超越，就連莫札特的音樂其實很多是模仿貝多芬，再加上自我創作，而成為一代重量級音樂家。

二、要用科學的方法做事

他說東方人比誰都聰明，可是西方人做事習慣觀察數據、收集數據，再運用數據來做理性的判斷，這點值得東方人學習。

三、要有解決問題的能力（debug）

人的一生都是在解決問題，例如，劉揚偉剛開始做iPad生產，蘋果公司卻質疑他是做IC設計的怎麼會做系統組裝？

但是，劉揚偉認為，不論是IC設計或系統組裝，都是在解決問題，只要掌握解決問題的技巧，任何困難都能迎刃而解。

四、不要怕窮

富有對小孩不好，唯有不斷勤奮，運氣才會愈來愈好。

所有事情，只要自己可以控制的部分，都應該盡全力去做好。劉揚偉認為，自己成長的那個年代，年輕人普遍較窮，反而是好事；現在社會富裕了，小孩反而沒有窮的權利。

他回憶道，當年因為家裡很窮買不起音響，只能自己動手做，於是大學時代他自己就做了60多部音響，畢業後自然到音響IC設計服務科技公司工作，也讓他在電子業奠定了紮實的基礎。

做有貢獻的事

1984年劉揚偉到美國南加大 讀書，1988年自創主機板品牌Young Micro。

創業的目的很簡單，只有開工廠，才能把五個兄弟姐妹帶來美國，並且讓家人有了工作。

不過好景不常，主機板的報價從一片200美元殺到100美元，且生產都跑到台灣，在公司面臨經營存亡之際，幸好郭台銘出面收購了這家公司，讓劉揚偉得以脫離困境，還一併照顧其在美國工廠的家人；這也是促成劉揚偉後來從美國回到台灣，並加入鴻海集團的因素之一。

劉揚偉以過來人的經歷提出以上四點，希望能對年輕人有所幫助，也期許大家能多做一些對台灣社會有貢獻的事，讓這裡成為安居樂業並充滿未來的科技島。