工研院院長劉文雄 從逆思維找新解方

工研院院長劉文雄。(圖:工研院提供)

揮別總體經濟大幅變動、國際政治劇烈變化的2022,2023年全球政經仍處於緊張局勢,俄烏戰爭持續影響全球供應鏈 、美中衝突持續上演、地緣政治風險提高;全球面臨通膨、失業、升息多重壓力,局勢變化莫測,很難憑藉過去經驗因應未來挑戰,台灣工研院院長劉文雄認為,有「華頓商學院最具影響力的教授」之稱的亞當‧格蘭特,其著作《逆思維》(Think Again:The Power of Knowing What You Don't Know)一書,提醒世人能面對並了解什麼是自己所不知道的事,才能重新思考、突破盲點,持續修正以呼應未來不斷變化的世界,將是一股上進的力量。

常保科學家思考模式

劉文雄常常鼓勵工研人要破框思考(think out of the box),重新定義問題,尋找新的解決方案。然而,破框思考並非易事,人們一般習慣看到問題就直覺的解決,很容易被既定框架所侷限。因此,願意保持好奇、重新思考的模式很重要。

《逆思維》書中以大量案例說明,如何做到重新思考,對舊問題找出新的解決方法,以及再度使用舊有的解決方法來應付新問題,值得參考。

舉例來說,作者提醒人們容易進入傳教士、檢察官或政治人物的思考模式,過度保護自己相信的理念、積極證明別人是錯的、爭取他人支持等行為,以致根本沒費心重新思考自己的觀點。

劉文雄呼應作者看法,提醒人們要常保科學家思考模式,懷疑你所知道的,對不知道的保持好奇,就會帶來新發現,並根據數據更新觀點。

對於書中觀點:「不要從答案或解決方案開始,而是跟隨問題及難題的帶領,正視問題的本質」劉文雄也十分認同,他認為工研院身為研發法人必須具備「重新思考」與「不要停止懷疑你所相信」的能力。

例如工研院將長者照護從社會普遍認知的臥床照護,重新定義為成功老化,運用創新科技「選擇性優化及補償」輔助長者將自己可以做的事做得更好,創造長者信心與成就感,進而達成預防與延緩失能,也是一種逆思維的實踐。

此外,劉文雄也從《逆思維》對照組織管理的哲學,團隊須具備自信的謙遜(confidence humility)的能力。他表示,華人 社會重視謙遜,而最佳的領導力是自信與謙遜並重,有信心承認自己不懂的領域,有助於開啟重新思考的思維。

同理心聆聽不同觀點

根據美國研究,最具成效的創新團隊往往對自己的強項深具信心,也清楚自己的弱點,願意花時間了解與他們觀點相左的見解,進而超越自己的極限。

劉文雄指出,人們需要有「心理安全感」才能坦然說「我不知道」,主管要以同理心聆聽不同觀點。哈佛商學院教授艾美・艾德蒙森經典著作《心理安全感的力量》也有相近的觀點。工研院的企業文化重視開放式溝通,就是營造同仁安心溝通的環境,鼓勵團隊有信心、有意願對相左看法抱持好奇心與懷疑,同時重新檢視原有知識,才能共同追求新解方。

面對政經局勢動盪、疫情 反覆無常,從個人乃至社會,都需要「重新思考」的能力,以逆思維突破困境,才能翻轉危局邁向創新,開創新局迎向藍海。