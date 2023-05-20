工研院院長劉文雄 從逆思維找新解方

工研院院長劉文雄。(圖：工研院提供)

揮別總體經濟大幅變動、國際政治劇烈變化的2022，2023年全球政經仍處於緊張局勢，俄烏戰爭持續影響全球供應鏈 、美中衝突持續上演、地緣政治風險提高；全球面臨通膨、失業、升息多重壓力，局勢變化莫測，很難憑藉過去經驗因應未來挑戰，台灣工研院院長劉文雄認為，有「華頓商學院最具影響力的教授」之稱的亞當‧格蘭特，其著作《逆思維》（Think Again：The Power of Knowing What You Don't Know）一書，提醒世人能面對並了解什麼是自己所不知道的事，才能重新思考、突破盲點，持續修正以呼應未來不斷變化的世界，將是一股上進的力量。

常保科學家思考模式

劉文雄常常鼓勵工研人要破框思考（think out of the box），重新定義問題，尋找新的解決方案。然而，破框思考並非易事，人們一般習慣看到問題就直覺的解決，很容易被既定框架所侷限。因此，願意保持好奇、重新思考的模式很重要。

《逆思維》書中以大量案例說明，如何做到重新思考，對舊問題找出新的解決方法，以及再度使用舊有的解決方法來應付新問題，值得參考。

舉例來說，作者提醒人們容易進入傳教士、檢察官或政治人物的思考模式，過度保護自己相信的理念、積極證明別人是錯的、爭取他人支持等行為，以致根本沒費心重新思考自己的觀點。

劉文雄呼應作者看法，提醒人們要常保科學家思考模式，懷疑你所知道的，對不知道的保持好奇，就會帶來新發現，並根據數據更新觀點。

對於書中觀點：「不要從答案或解決方案開始，而是跟隨問題及難題的帶領，正視問題的本質」劉文雄也十分認同，他認為工研院身為研發法人必須具備「重新思考」與「不要停止懷疑你所相信」的能力。

例如工研院將長者照護從社會普遍認知的臥床照護，重新定義為成功老化，運用創新科技「選擇性優化及補償」輔助長者將自己可以做的事做得更好，創造長者信心與成就感，進而達成預防與延緩失能，也是一種逆思維的實踐。

此外，劉文雄也從《逆思維》對照組織管理的哲學，團隊須具備自信的謙遜（confidence humility）的能力。他表示，華人 社會重視謙遜，而最佳的領導力是自信與謙遜並重，有信心承認自己不懂的領域，有助於開啟重新思考的思維。

同理心聆聽不同觀點

根據美國研究，最具成效的創新團隊往往對自己的強項深具信心，也清楚自己的弱點，願意花時間了解與他們觀點相左的見解，進而超越自己的極限。

劉文雄指出，人們需要有「心理安全感」才能坦然說「我不知道」，主管要以同理心聆聽不同觀點。哈佛商學院教授艾美・艾德蒙森經典著作《心理安全感的力量》也有相近的觀點。工研院的企業文化重視開放式溝通，就是營造同仁安心溝通的環境，鼓勵團隊有信心、有意願對相左看法抱持好奇心與懷疑，同時重新檢視原有知識，才能共同追求新解方。

面對政經局勢動盪、疫情 反覆無常，從個人乃至社會，都需要「重新思考」的能力，以逆思維突破困境，才能翻轉危局邁向創新，開創新局迎向藍海。