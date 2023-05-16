義守大學校長陳振遠 「無限思維」贏得大未來

義守大學校長陳振遠。(圖：義守大學提供)

面對少子化衝擊，台灣各大學面臨學生短缺困境，紛紛採用放寬入學門檻的方式，期盼招到更多的學生；義守大學反而逆勢操作拉高入學門檻，以維持學生素質，期能對接來自世界各國的國際學生，打造與企業一起長青的國際化綜合型大學。義守大學校長陳振遠採取「跨域創新、競逐全球」的戰略布局，其實就是來自「無限思維」。

拋開輸贏 讓自己更好

「無限思維」是《無限賽局：翻轉思維框架，突破勝負盲點，贏得你想要的未來》這本書所提出，作者西奈克認為「無限賽局，不講輸贏，只有領先與落後，存活與淘汰，終極目標不再是打敗別人，而是如何不斷讓自己更好。」

陳振遠解釋，多數人解決問題採取的是「有限思維」，例如企業要獲利，最快的方式是大砍研發經費或是縮減資本支出，這樣帳面數字馬上就很漂亮，但長遠來說如同殺雞取卵，沒有了研發，企業等同是慢性自殺，又將如何永續發展？

有限思維者在面臨招生 困境，僅會在意註冊人數，故將入學門檻放到最低，只希望能多招學生，並未顧及學生素質。

「無限思維」看的是永續、共好，把競爭者當成「可敬的對手」，這才是能讓你持續進步的動力；因為即使拚到你死我活打敗了對手，也未必能保證自己能成功笑到最後。

相對的，有限思維者專注於「同業競爭」與「持續性創新」的狹隘框架，而無限思維者則能以更敏銳的眼光，覺察環境與科技顛覆所引起的「破壞性創新」，如此才能避開「我消滅你、與你無關」的異業衝擊陷阱，讓企業更具韌性與永續。

跳脫本土 追求國際化

陳振遠說，高教經營也是如此，大學的使命就是要為國家社會培育能解決未來問題的人才，因此必須要因應人口、環境與科技的迅速變遷，不管是學系定位、課程規劃或軟硬體設備都要能與時俱進，並善用教育科技創新教學。

如果校務經營者抱持「以不變應萬變」的鴕鳥心態，勢必成為溫水青蛙，被時代巨輪所輾壓。

在面對國人升學重北輕南、先公後私的激烈競爭下，義守大學跳脫各校傳統降標招生的大亂鬥策略，以敏銳的「無限思維」在2018年提出「ISU 2028未來大學」發展藍圖，聚焦在「健康醫學 x智慧科技」為核心，成為最具跨域創新、產學服務能力之國際化綜合型大學。

如今義守大學已經成功跳脫本土框架、競逐來自全世界最優秀的學生，目前全校有12%的學生是來自37國、1499名的國際生，人數甚至已超越疫情 前的高峰，真正做到「跨域創新 競逐全球」的目標。

陳振遠始終認為，大學應該秉持為國育才的核心價值，同時這也是義守大學創辦人林義守董事長堅守的辦學理念。