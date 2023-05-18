管人比管投資更難 林如惠用同理心完善溝通

瀚亞投信投資長林如惠。(圖：瀚亞投信提供)

經歷過基金經理人、副投資 長到現在擔任投資長的台灣瀚亞投信投資長林如惠指出，其實當經理人比較輕鬆，管人比管投資組合還要難──挑戰是：每個經理人在各方面都很有個性，很有自己的想法。

熱情投入充分合作

林如惠說，當她擔任副投資長管理國際部時，始終營造「即便在高壓的情況下仍能團隊合作」的環境。瀚亞投信沒有特別鼓勵「塑造明星經理人」的文化，因為沒有任何一個經理人可以覆蓋任何一檔股票跟產業，必須依靠團隊。理論上的好應該是整個團隊都好，不會是一個人好；每個經理人有擅長的領域，在團隊共同的資源上，也要負擔一定的責任。

林如惠指出，如何確保大家有熱情在團隊參與決策，就要講「同樣的語言」，大家投資的風格要很接近，否則就會覺得討論不起來。如果每個團隊認同的投資風格不同，就很難投入團隊文化。當然，很多時候無法第一時間知道是否適合團隊，能夠一起合作走下去，通常投資理念、哲學也是相近。

林如惠認為，管理者要給基金經理人高度的自由。她現在大概有80%的精神，都花在確保每個團隊能有很好的團隊合作的效應。而且，經理人的個性是必要條件，可能每個會議都很吵，但這是好的，因為每個經理人都最了解他負責的領域。她不會怕會議中發生激烈的爭辯，因為如果投資團隊太安靜，可能是沒興趣或根本不想說，因此她總鼓勵大家充分表達意見，經過共同討論出來的結果，所有人才會願意去遵守，形成正向循環。

由於一直在瀚亞投信，林如惠知道，即便換了角色，自己也必須有些調整。幸運的是，同仁都很支持，也有一定的共識，但她還是覺得接任投資長初期面對了很大的挑戰：去年為多事之秋，與投資團隊有種共患難的感覺，畢竟俄烏戰爭、兩岸衝突、疫情 、通膨等各方面的利空都在同一年發生；此外，去年也是百年難得一見股債同跌雙位數的一年，來自投資人的壓力很大，經理人不分資深資淺，都可以感受到大家想要充分貢獻過去的經歷，盡自己最大的能力去做最好的決策，當中也牽涉到很多跨部門的挑戰，充分感受到團隊合作的重要性。

推廣普惠金融教育

管理哲學方面，林如惠表示，希望在人性的基礎上做管理，不喜歡設一堆規矩來管人。

畢竟投資團隊都很有個性，而衝突往往來自於互相不了解，所以必須掌握背後的原因。溝通困難，往往是因為沒有站在對方立場。

「同理心」很重要，投資這樣的行業只有「人」，沒有設備工廠，要基於人性去管理，如日常生活中或各種場合去了解同仁的家庭生活、專長喜好等，去洞悉團隊每個人的特質，找到跟他們溝通最好的方式。

林如惠指出，投資管理上，整個周期愈來愈短，很多時候沒辦法靠過去經驗做決定，所以團隊的討論很重要，要有一些不同或創意的想法注入，才能面對快速變遷的投資環境。從資產管理業來看，台灣在亞洲基金認同度高，不過，在用基金達成人生的目標上，仍有再進化的空間，例如退休理財是要長時間的準備，而不是三個月拚輸贏，但還是有投資人習慣把基金當成短期賺快錢的工具。

最後林如惠強調，推廣普惠金融教育需要持續，最好從小學課本開始。瀚亞投信長期經營的「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，就是用有趣的方式，讓孩子輕鬆學習生活理財的知識，也為台灣下一代的投資教育盡一份心力。