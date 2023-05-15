製衣逾30年…周理平綠色營運 打造幸福企業

聚陽董事長周理平表示，持續發展各種環保友善系列材質，為守護地球而努力。(本報資料照片)

近兩年即使面臨疫情 海嘯衝擊全球產業，成衣代工大廠聚陽不僅跳脫傳統成衣代工的框架、協助台灣防疫工作，扮演防護衣國家隊領頭羊，去年更成為日本客戶拓展美國市場的殷實夥伴，交出營收 獲利的漂亮成績單。

團隊誠信 與時俱進

聚陽董事長周理平自大學畢業後，畢業後便投入紡織業工作，1980至1990年成衣產業大舉外移的期間，他找了一群志同道合的夥伴，以800萬(台幣，下同，約25.8萬美元)資本額中年創業，遵循「共同成長」原則，迄今已逾30年，聚陽也成長至年營收突破300億元的成衣代工大廠。

周理平表示，全球已開始從新冠肺炎的疫情影響中復甦，邁向後疫情時代，不論個人或企業皆須與疫情及變數共存，危機即轉機，充滿挑戰的時局也蘊藏無限可能，聚陽在策略上持續深耕機能流行產品、強化多元彈性布局，營運面亦積極拓展數位轉型能力，帶出營運效能新高度。

周理平強調，聚陽成立超過30個年頭，追求成長與獲利的同時，期勉聚陽成為永續經營、更負責任的國際企業，未來會更加重視對於「環境、社會和治理」的投入。

周理平深信，正向以對、團結成事，唯有不斷增強營運彈性與韌性，才有實力與客戶共同面對難關、共同成長，持續在永續經營的幸福企業上前進。

周理平對企業文化極為重視，強調「團隊、誠信、分享」，「與時俱進」是他常掛在嘴邊的口頭禪。他相信「沒有最好、只有更好」的企業文化，搭配人才培育和管理機制，凝聚了聚陽的重要核心競爭力。也因為周理平的平易近人管理作風，員工多稱呼他為「周先生」，甚少稱呼為董事長。

強化韌性 追求永續

在營造幸福及安全的工作環境下，周理平指出，不僅定期召開「職業安全衛生委員會」及「勞資會議」、舉辦員工滿意度調查，促進同仁與公司間的正向交流，也都符合當地及客戶核廠規範，提供更安全友善的工作環境。

而在環境永續面上，聚陽早在2013年就擬定全集團的綠色採購策略，以低能耗設備及綠色商品為優先，期望從採購端就落實節能減碳 的綠色營運；也還遵從「永續成衣聯盟（SAC）」環境評估工具標準的七大模組，每年自我檢驗各項標的執行現況外，還邀請客戶及供應商夥伴一齊海岸造林、保育濕地及友善土地。

周理平表示，隨著環保意識的提升，愈來愈多的品牌客戶提出品牌宣示，因此，聚陽持續發展各種環保友善系列材質，除協助客戶達成環保的目標，也為守護地球而努力。期許聚陽下一個30年，秉持承諾、謹守企業道德，並採取更創新的作為、設定更高的標準、肩負起更多責任，致力於企業與社會的永續發展，讓未來更加美好。