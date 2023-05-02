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活水湖帆船賽 西籍教練小飛盼台人更親海

記者卜敏正／台東即時報導
西籍帆船教練小飛認為，台灣海洋教育、水域管理應更開放。(記者卜敏正／攝影)
西籍帆船教練小飛認為，台灣海洋教育、水域管理應更開放。(記者卜敏正／攝影)

台東活水湖盃第2屆帆船錦標賽日前在活水湖揚帆開賽，西班牙籍帆船教練小飛到台灣八年，在台東成立帆船學校，指導近千人製帆船，他認為台灣四面環海，海洋教育、水域管理應更開放，期透過活動讓更多人愛上帆船，培養更多水域運動好手。

台東市體育會帆船委員會等單位舉辦第2屆帆船錦標賽，本屆除樂觀型帆船、雷射帆船等5種船型帆船賽事，還有支架大洋舟單人舟和家庭舟接力賽，致力推動帆船賽事的小飛，也帶著選們整備帆船參賽。

33歲的教練小飛，本名 Federico D.，曾是西班牙帆船選手，走訪世界各國擔任帆船教練，8年前到台東、愛上這片藍色大海，除在都蘭開設咖啡館，2018年開辦帆船學校，已指導近千名學員製作帆船、玩風帆船，推動水域活動。

小飛說，台東活水湖是很棒、很安全的水域，適合辦帆船比賽，不僅驗收選手日常訓練成果，也讓更多人認識帆船等水域活動，像今年還有支架大洋洲賽事，以及製作帆船工法展示。

小飛指出，台灣人對水域觀念較封閉、保守，很多人認為下水有危險，但台灣四周環海，親海機會多，對於海洋應該更熱愛、認識，像活水湖辦活動，行政流程應更簡便，期許透過辦這些水上活動，讓更多人愛上海洋、水域運動，進而提升台灣水域運動選手實力。

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