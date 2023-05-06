投信投資長曾志峰善用OKR 有效率達標

第一金投信投資長曾志峰 。(記者曾吉松／攝影)

投信公司投資 部門最重要的事除了追求基金績效及行事符合法規之外，第一金投信投資長曾志峰還為自己部門增加協助業務團隊拓展的目標，為達成這三大目標除了以往設定關鍵績效指標( Key Performance Indicator，KPI )之外，也開始運用目標和關鍵成果（Objectives and Key Results，OKR），投入更多時間與心力去與同事溝通，讓團隊可產生共識有效率達成目標。

助業務團隊 拓展目標

曾志峰運用閱讀天下文化出版的《OKR做最重要的事》心得去調整團隊目標的設定，這本書舉出許多外國企業成功案例，但給的觀念比較像以東方儒家思想去帶領團隊，案例中的成功外國企業規模龐大而難以完全複製其經驗，要如何落實OKR對於每個企業需要實驗及嘗試；但是一個開始且需要系統性方式設定，落實到團隊管理，而非只喊目標。

曾志峰體驗到OKR比起KPI設定目標更為細緻化，執行過程中還要設定階段性目標，並且透過不斷檢驗來確保目標達成，過程中更在意遇到問題的解決與方法調整，感覺KPI是由上而下訂定目標，OKR則是由下而上訂出目標；OKR比較像東方儒家管理哲學，根據人性變動來領導團隊達到設定的目標。

領導團隊要讓大家清楚設定的目標，20多年來，曾志峰皮夾內放著一張卡片奉為圭臬：「1.盡力做好投資報酬率；2.盡力降低投資及交易風險。」因此，曾志峰設定投資部門兩大重要目標除了追求績效與恪遵法規行事之外，還多了協助業務團隊拓展。

以追求績效而言，每季會檢驗每檔基金操作績效，檢討達成或落後績效目標的原因，曾志峰說，運用OKR做法要投入很多心力與時間進行溝通，以基金經理人立場思考，操作基金追求績效除可獲得薪水、獎金或職位的回報之外，其績效紀錄還會跟其未來職涯結合，甚至跟著基金經理人一輩子，個人榮譽也是操作基金績效追求的目標之一。

強化溝通 凝聚向心力

透過每季基金經理人可領到獎金也可檢視其績效外，最重要是讓每位同事清楚知道目標為何？

除了鼓勵基金經理人追求績效之外，為凝聚基金經理人的向心力及對目標有共識，對於基金績效佳的經理人會在公開場合予以獎勵，讓其感受到光榮感之外；也會辦下午茶等活動讓投資部門同事彼此互動學習分享，也可透過這機會釋放操作不順時的壓力。

要求基金經理人追求操作績效時，經理人不僅要用合理方式達到，也必須運用市場基金風險等指標協助經理人。

管理要跟得緊且做得細，畢竟每檔基金有其特色，因此會尊重經理人，提供參考而非一定要求 。基金經理人追求績效時，必須很嚴謹遵循法規，讓經理人清楚違法後的影響；操盤期間除了會管制手機 使用之外，也會運用系統設定協助經理人進行停損。雖然有問責記點作法，也在KPI占有不小比重，但要如何避免就是要事先跟經理人溝通及在過程中檢查。

基金經理人通常只專注在研究與操盤方面，但也該具有多元化工作觀念，透過業務端回饋客戶意見，以網路直播或錄製影片協助業務端推廣基金產品，因為傳達本身操作理念讓客戶知道，甚至吸引潛在客戶可申購基金也很重要，不僅可增加基金規模，操作績效好也能增加獎金收入。

團隊領導者運用OKR帶領往前衝，要部屬同事願意跟隨，知道如何解決過程中遇到的問題；OKR需要投入更多心力彼此溝通，落實需要實驗及嘗試，是一個開始，必須落實到團隊管理，而非只喊目標。