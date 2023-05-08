高雄漢王洲際飯店總裁林富男 從數位狂潮明辨認知戰

高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男。(圖：林富男提供)

身兼高雄漢王洲際飯店集團總裁、民眾黨中央委員等數職的林富男，近日閱讀柏林藝大教授韓炳哲著作《數位狂潮下的群眾危機》後，在目前的數位社會中反思台灣的認知戰問題。

數位精神政治 煽動群眾

他認為，隨著智慧手機 大眾化，台灣正式步入了數位社會。然而，在新科技改變人類生活的同時，我們是否充分認識到，伴隨這些數位設備帶來的種種危機。在數位科技全面滲透的今日，對於數位科技的慎思便是對於未來負責，唯有如此，我們才得以將命運掌握在自己手中。

過往，科技巨頭經常會以數位科技拉近人際距離，並賦予人們對等溝通的力量作為其商業宣傳。對此，柏林藝大教授韓炳哲（Byung-Chul Han）給予了嚴厲的批判。韓炳哲在書中指出，電子設備將世界泛化成為消費圖像，並引誘使用者上癮於反覆窺視的循環。過程中，使用者的思考能力將會鈍化，並失去了尊重與自省的美德。

畢竟，消費者是不論述的，當複雜的人性與公共事務被化約為商品，便不會再受到尊重與信任。此時，以平等對話作為必要條件的公民社會已危在旦夕。

現在備受台灣矚目的認知戰問題，顯示了極權主義的宣傳已全面滲透至Tik Tok、LINE 、FB、YOUTUBE等日常媒體。漫遊在網絡世界多年的台灣社會，終於發現了數位世界早已成為意識形態的戰場。

林富男說，電子設備縮短了台灣與世界的距離，卻也將台灣與極權政治的距離一同拉近了，當前就是透過數位設備，極權政治跨越了各大洋洲，對全球行使了干擾心智的權力，即是韓炳哲筆下的「精神權力」。

而認知戰是「數位精神政治」的表現。依韓炳哲觀察，數位精神政治善於掌控群眾的潛意識邏輯，並進而接管其社會行為。這種左右群眾意識與行為的作法，無疑為極權主義的特性。這些受到認知攻擊的公民社會將逐漸瓦解，最後加入極權政治的陣營。

韓炳哲並認為，製造憤慨是認知戰的主要策略。「憤慨的浪潮」善於對少數個體施暴，壓迫理性意見，但不能形塑長期、建設性的公共論述，故而不能挑戰現有的既得利益系統；而此種情緒深受極權政治的歡迎，這是極權政治的密集控制言論，卻從不管制其網民暴力發言的根本原因。

社會階層對立 理性處理

林富男說，認知戰如此可怕，要如何防範？我們應可透過對於韓炳哲「數位精神政治」的解析，作出三個推論。

第一、優化訊息來源，僅接受作者具名、具有嚴謹推論、可查證的訊息。

第二、降低數位產品使用頻率，防止漫無目的滑手機，避免過量攝取消費圖像。第三、以訊息造成的效果，反推其是否具有認知戰的嫌疑。

他並說，認知攻擊的目的是破壞理性和造成孤立，因而，有導致懷疑、不尊重、憤怒等不理性情緒效果的訊息，必須被嚴謹的審視。有造成社會階層對立、離間民主國家陣營傾向的訊息亦然。

劍橋大學民主未來中心2022年10月發布了研究成果「一個分裂的世界：俄羅斯 、中國與西方」（A World Divided:Russia, China and the West）。該文以全球137國的民意調查作為基礎，指出各國民意已經極化為自由主義與非自由主義兩大陣營。

「自由主義陣營」是由以美國為核心的高收入民主國家組成，「非自由主義陣營／極權陣營」則是由以中國、俄羅斯為核心的發展中的國家組成。意識形態對立的局面，猶如美蘇冷戰重現。

而一個社會對於言論自由、個人自主以及民主制度等自由價值的肯定與否，已成為用以預測該社會政治立場，是傾中抑或傾美的關鍵指標。

林富男綜合上述發現，發展中的國家倘朝極權陣營靠攏，主要原因在於其民意對民主政治感到不滿。這種因不滿民主而走向極權的模式，與當地民意受到認知攻擊具有直接的關係。

台灣作為兩大陣營的必爭之地，務必要培養全民抵禦認知攻擊，在數位認知戰的狂潮之前，維繫一己明辨未來的能力。