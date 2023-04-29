鏡頭裡打磨日常 黃天仁用教學傳承攝影志業

黃天仁認為攝影最基本的構圖和運鏡必須先掌握好，才可能以此為基礎做變化。（記者沈昱嘉／攝影）

「拍人像最大的不同就是人跟人其實是會互動的，怎麼從那個動態裡去抓到靜態的瞬間，把他的眼神和情緒傳到你的相機裡面，是攝影 最有趣的事。」

談起入行40年甘苦，黃天仁充滿感激，認為這些經驗成就了今日的自己。（記者沈昱嘉／攝影）

入行40年，黃天仁18歲從商業攝影開始，由學徒生活一步步累積實力，經歷過創業挫敗、照片被雜誌總編輯嫌棄「太過漂亮、沒有想法」，30歲那年他將自己歸零，背著相機上山下海，透過不同場景和主角領略影像的其他可能性。沈潛後，他從劉德華、郭富城、任達華，拍到周杰倫、林志玲等人，以大膽運鏡和構圖思維站穩腳步，獲封「名模推手」稱號。

在黃天仁鏡頭下，畫面透出的不僅是美感，更多的是人味。為讓更多人參透攝影精髓，他近日也於「OMIA學東西」線上平台推出「黃天仁時尚 人像旅拍手機 攝影課」，放下門檻較高的單眼相機，以手機展演不同場景和技巧，將畢生所學傾注其中。

「我覺得攝影應該是我這一輩子都不可能離開的，我一直有個夢想，就是透過攝影轉換生活，從中找到藝術價值。」

沒有興趣的男孩

出身彰化鄉間，黃天仁父母靠著務農、做工養大四個孩子，他回憶兒時的自己寡言閉俗，「同學間沒什麼人知道我是誰，算是邊緣人吧。」但他功課不錯、也愛打棒球，沒有太多煩惱，直到小三跟著父母北上，才慢慢感受到城鄉差距的辛苦。

「那年代的小孩沒人知道自己以後會幹嘛，你該念書就自己念啊，爸媽很忙也沒空管你。但念書過程裡我發現自己滿好強的，我不喜歡爭第一，可是至少要當第二，反正不能是最差的。」甚至後來出了社會當攝影助理，六個排排站，他也要當第二好的那一個。

但他直言會念松山家商廣告設計科，不是自己多喜歡美術，「我甚至不會畫畫。」單純彼時讀資優班卻沒考好的哥哥一句「你還不是考得很爛！」青春期男孩便發奮和哥哥考上同所學校，且要是分數最高的科系。賭著一口氣進了松山家商，卻沒想到開啟影響一生的攝影之路。

黃天仁自高中開始就對色彩學格外有天份。（圖：黃天仁提供）

上天賦予的雙眼

「其實我剛開始對拍照沒什麼特別興趣，但我畫畫很差，只好去學其他東西，那之中發現我特別擅長工匠型的事情。」素描、雕塑、噴畫，這類能讓他依樣畫葫蘆、而非無中生有創作的項目，成績通常都特別突出，「拍照也有點這種概念，同樣東西，別人可能這樣子拍，但你因為觀點不同，反而拍得比別人好。」

他回憶自高中開始，色彩學一直是他最強的科目，「不管任何顏色我都可以分析出組合，色調怎麼調出來的也是一看就大概知道了。」他歸功上天賦予給他的雙眼，「可能我的眼睛比較獨特吧，因為有這方面的色彩敏銳度，再透過視窗去看東西時，常會有跟別人不同的想法，這過程對我來說很享受。」

校內扎實的訓練也為他打下深厚基礎，「就算到現在，我還是覺得松山家商的設備是全台第一，那年代哪可能一個班級有六間暗房。」加之黃天仁當時跟隨的老師本身亦是業界專業攝影師，課業之餘他帶著哥哥和媽媽合資為他買下的相機，四處拍照，培養出了相較同齡人更突出的技巧和觀點。

入行受震撼教育

18歲那年，黃天仁畢業即入行，當時的台灣攝影界被日本文化影響，嚴格遵守師徒制，「我第一天去上班時，沒有一個助理敢坐在椅子上。」打掃完了就站到一旁聽候攝影師差遣，慢一步就等著被罵，「以前是用4X5相機拍人像，一次只能拍一張，所以每次都要準備很大一疊底片，攝影師每按完一張我們就要立刻抽起來放新的，速度要非常快。」

拍攝商品時更是苦力活，「冰箱、洗衣機一進來就是一個卡車，我要一個人背進去，打開來給攝影師拍。」每回拍攝時架個15至17支燈是常態，鋼琴更是眾人的惡夢，「因為它是鏡面，當時又還沒有修圖軟體，光線各方面都要控制好，幾乎每一樣東西都要手工做，要規畫得非常細緻。」

熬了一年半，天天工作17個小時，總算等到老闆指派自己獨立拍照，不料卻是個火燒屁股的爛攤子。「當時是一個YAMAHA的機車廣告，他們用環島當主題，卻沒拍到最重要的日出風景，老闆就丟了5000元台幣給我說：『明天中午前片子要拿進來沖，相機帶哪一個，你自己想。』」抓著5000元台幣，黃天仁沒想太多就南下到清境農場，包了計程車，央請司機和自己一起在山上過夜，這才捕捉到絕美的第一道曙光。

隔日，報紙半版大的主照，讓19歲的黃天仁初嘗獨立作業的成就感，但日日超時工作，連女朋友都無法體諒的生活，終讓他決定喊停，回歸校園。

挫敗裡習得真功夫

只是重拾書本考上實踐大學服裝設計系，黃天仁卻未能在新領域獲得超乎攝影時期的快樂，暑假實習時，他一邊撿著扣子，一邊思考「這真的是我要的生活嗎？」退伍後他轉當百貨公司樓管，天天得盯著櫃哥櫃姐的業績，做了三個月他再也受不了，26歲那年選擇回到了攝影圈。

磨了一年多，正巧手頭有筆錢，加之攝影行業正蓬勃、案量多，黃天仁決定試著創業，卻沒想到重重跌了一跤。「那時候年輕氣盛嘛，覺得自己很厲害，相機器材要用最好的、只跟聲量最大的廣告公司合作，結果對方老闆賺了錢跑去轉投資，最後週轉不靈，我們就跟著受害啦。」

不僅投入的資金全燒光，黃天仁的積蓄也花得見底，手邊財產僅剩兩支燈、一個測光表、一台相機，關上攝影棚大門，他再次回到了人生的原點。

「能怎麼辦？只能從頭開始啊，但我還是有夢想，就是當個時尚攝影師。」藏在心底多年的念頭，推使他往當時正強勢的平面雜誌去，因緣際會進了《BAZZAR》，第一個拍攝的藝人卻讓他再次滑鐵盧。

「那是李玟，其實我拍得很漂亮，但也給了我一個深刻的教訓。」當時的總編輯拿到照片後，冷冷地告訴黃天仁：「如果你要拍這些照片給我，那我不需要你，因為宣傳照就長這樣。你有沒有想過一本時尚雜誌的精髓在哪裡？什麼叫作時尚？你先搞懂，再來給我拍照。」

一番話熱辣辣地搧在黃天仁臉上，說自尊毫無受損不可能，卻給了他新的思考轉折點：「我可以把人拍得好，但是不是應該再多一點想法跟創意？」他沒在挫敗感裡停留太久，開始從品牌記者會、餐廳菜色、到山海和城市之間重新練功，騎著摩托車，穿梭打磨攝影思維，「看到任何特別的場景或細節，我就拍下來，一張一張記錄反芻，重新充實自己。」

將近一年後，他終於又得到人物拍攝機會，當時公司裡的編輯讓任達華穿上無袖亮片裝、露出胸肌，畫上煙燻妝，坐在台北市區裡的大地毯上，突破性造型讓黃天仁彷彿被釋放，用上超廣角和慢速快門等技巧，以大膽運鏡震撼了當時的攝影業界。

線上攝影課傳承經驗

在那之後，黃天仁對於時尚人像有了更多想法，這些年累積的經驗也匯聚於攝影課裡，他化繁為簡，不在課堂上炫技，而是回到基礎的構圖和運鏡，帶入門者重新領略攝影。

「其實只要構圖跟運鏡掌握好，就能講出你想講的東西。尤其運鏡是決勝負的關鍵，廣角、超廣角、長鏡頭，人在移動當中，你的鏡頭怎麼追蹤？就跟看電影一樣，只是你要怎麼在這個追蹤的過程裡去按下快門、Catch你要的瞬間。」

為了不淪為紙上談兵，黃天仁用心跑了不同地點、室內戶外、白天夜晚，錄製影片搭配課程講解，「先讓你看看整個場景的感覺，Run一下，再從平面去看這件事情。」與時俱進的傳授方式，來自他多年來在大學第一線的教學經驗，「時代改變，包括用的採光模式都不一樣，當然要一直進化。」

但他也坦言規劃攝影課吃力不討好，相較商業攝影的收入，教學可說是慈善事業，「但總覺得趁我現在還有能力應該要做，教這些東西出去雖然沒獲得什麼，內心卻很開心。」看著學生從零開始，逐步練就對光線的敏銳度、掌握畫面結構，「那種成就感很難形容，大概也是教學之於我最珍貴的東西吧。