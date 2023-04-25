「玫瑰少年」葉永鋕枉死 母為性平奮鬥20年

「玫瑰少年」葉永鋕過世23年，葉媽媽陳君汝對當年不幸事件已釋懷。（記者劉學聖／攝影）

「這是我一生的痛，仍有很多因性別受霸凌 的孩子待解救。」「玫瑰少年」葉永鋕因陰柔特質遭霸凌，意外去世已23年，他的母親陳君汝為性平奮鬥逾20年從不停歇，投入相關議題集會遊行 、宣講及諮詢。她說，希望大家持續關注與協助，也鼓勵被霸凌的孩子「人生只有一張車票，無論怎麼痛苦受挫，一定要坐到終點，不要中途跳車。」

23年前，屏東高樹國中學生葉永鋕因當時身處的教育環境缺乏性別平等概念，屢遭同儕欺負，連上廁所都要躲躲藏藏，不敢在下課時間上廁所，2000年4月20日上午上課時間他提前離開教室去廁所，因滑倒後腦撞地致顱內出血，孤身倒臥廁所血泊中過世。

事件發生後引起社會重視，並重新審視性別教育議題，教育部 將兩性平等教育法修訂為性別平等教育法，去年將4月20日定為性別平等教育日，盼藉由教育讓孩子認識差異、尊重他人，避免產生歧視與霸凌，日後更成為歌手蔡依林「玫瑰少年」歌曲的創作背景。

「我的孩子已成定局，但我會繼續奮鬥。」她說，霸凌是她最煩惱的事，不時在媒體看見許多年輕人受到欺侮，不堪忍受發生憾事，「我心裡真的很痛」，希望家長多理解孩子，也鼓勵這些受霸凌的孩子，勇敢活出自我。

教育部長潘文忠（前右）與屏東縣長周春米（左），參觀高樹國中改建後的廁所。（記者劉學聖／攝影）

高樹國中前年改造校園老舊廁所，將男廁標誌設計為玫瑰圖樣，女廁加入大樹元素，設計性別友善廁所，教育部長潘文忠、縣長周春米昨到該校視察，周春米也致贈潘文忠部長排灣族傳統文化「彩虹腰帶」，象徵多元族群、性別融合與包容。