完成丈夫、兒子心願 婦捐退輔會600萬遺產

退輔會主委馮世寬（左）親自頒發榮光獎章，由朱鸞代表領受，感謝他們的善心。（記者翁唯真／攝影）

桃園婦人朱鸞的丈夫及兒子近年相繼離世，身後留下600萬元台幣（約19.5萬美元）遺產，由於丈夫是軍人退伍，兒子又曾說要捐錢給「阿兵哥」，因此她在丈夫及兒子靈前擲出三個聖筊後，決定將錢捐給退輔會榮眷基金會，成為退輔會20年來最大筆的捐款，主委馮世寬也特地南下桃園頒發榮光獎章，肯定朱鸞一家讓善心繼續傳唱。

朱鸞的丈夫甘新和來自大陸廣西，1949年跟隨軍隊來台，2018年過世，而她的兒子林志雄去年也因病離世，因此留下為數不小的遺產給她，但她因為是軍眷，領有丈夫一半的退休 俸，加上平時省吃儉用，幾乎用不到，所以決定全數捐出，完成兒子遺願。

朱鸞說，自己過去受退輔會照顧不少，所以將錢捐給退輔會的榮眷基金會，希望這些錢能照顧更多人；榮民服務處說，朱鸞已預立遺囑，身後也要將財產都捐給退輔會，感念她們一家善心。

馮世寬近日南下桃園，親自頒發榮光獎章表揚甘新和及林志雄。他表示，朱鸞不識字，國語也說得不好，卻跟榮服處有很大緣分，感謝朱鸞的愛心，讓榮民榮眷獲得更多照顧；朱鸞代替丈夫及兒子收下獎章後，也將獎章放在榮服處恩澤榜，期盼更多人效仿，形成善循環。