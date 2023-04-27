我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

完成丈夫、兒子心願 婦捐退輔會600萬遺產

記者翁唯真／桃園即時報導
退輔會主委馮世寬（左）親自頒發榮光獎章，由朱鸞代表領受，感謝他們的善心。（記者翁唯真／攝影）
退輔會主委馮世寬（左）親自頒發榮光獎章，由朱鸞代表領受，感謝他們的善心。（記者翁唯真／攝影）

桃園婦人朱鸞的丈夫及兒子近年相繼離世，身後留下600萬元台幣（約19.5萬美元）遺產，由於丈夫是軍人退伍，兒子又曾說要捐錢給「阿兵哥」，因此她在丈夫及兒子靈前擲出三個聖筊後，決定將錢捐給退輔會榮眷基金會，成為退輔會20年來最大筆的捐款，主委馮世寬也特地南下桃園頒發榮光獎章，肯定朱鸞一家讓善心繼續傳唱。

朱鸞的丈夫甘新和來自大陸廣西，1949年跟隨軍隊來台，2018年過世，而她的兒子林志雄去年也因病離世，因此留下為數不小的遺產給她，但她因為是軍眷，領有丈夫一半的退休俸，加上平時省吃儉用，幾乎用不到，所以決定全數捐出，完成兒子遺願。

朱鸞說，自己過去受退輔會照顧不少，所以將錢捐給退輔會的榮眷基金會，希望這些錢能照顧更多人；榮民服務處說，朱鸞已預立遺囑，身後也要將財產都捐給退輔會，感念她們一家善心。

馮世寬近日南下桃園，親自頒發榮光獎章表揚甘新和及林志雄。他表示，朱鸞不識字，國語也說得不好，卻跟榮服處有很大緣分，感謝朱鸞的愛心，讓榮民榮眷獲得更多照顧；朱鸞代替丈夫及兒子收下獎章後，也將獎章放在榮服處恩澤榜，期盼更多人效仿，形成善循環。

退休

上一則

「鬼地方」作者陳思宏 登洛時書展分享「台灣的聲音」

下一則

櫻花和桃花

延伸閱讀

二膽兵背債30萬不想回台？ 陳玉珍：恐有更大坑

二膽兵背債30萬不想回台？ 陳玉珍：恐有更大坑
帶48退將赴陸13次 羅志明、夏復翔涉共諜起訴

帶48退將赴陸13次 羅志明、夏復翔涉共諜起訴
國防部長變道歉部長？ 邱國正：講這種話有點缺德

國防部長變道歉部長？ 邱國正：講這種話有點缺德
國軍爭議連環爆 台防長邱國正：認知作戰一環

國軍爭議連環爆 台防長邱國正：認知作戰一環

熱門新聞

黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00
1938年五月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館，由何鳳山出任總領事。（洪雯倩．圖片提供）

一萬八千份簽證（上）

2023-04-24 02:02
朱銘刻畫人間百態的《人間系列》與《人間系列－天真時代》共11件作品。(圖／朱銘美術館提供)

朱銘憑「太極系列」打入國際 最初理由竟是為了健康

2023-04-23 10:44

退休後續

2023-04-25 02:00

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬