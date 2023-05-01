劉榮太深耕資安 睿控網安對戰駭客 守護製造鏈

睿控網安（TXOne Networks）執行長劉榮太。（記者余承翰／攝影）

長達三年的新冠疫情加速傳統產業走向數位轉型，但駭客 也因此盯上製造業等數位韌性不足、資訊安全能力脆弱的企業。從趨勢科技獨立出來的新創睿控網安（TXOne Networks）趁勢崛起，以專注工業生產線、工業物聯網（OT）資安 的技術能力成為市場一方之霸。

新創睿控網安專注工業生產線、工業物聯網資安的技術能力成為市場一方之霸。（記者余承翰／攝影）

「憑實力說話」，這家在資安領域走特殊利基路線的新創也吸引投資 圈注意，TXOne去（2022）年完成兩次B輪融資，拿下8080萬美元，是去年台灣募資最好的新創，而在新創募資寒冬期，總募資金額累計達31.4億元台幣（約1億美元），展現亮眼的投資成績。

TXOne Networks成立於2018年，2019年正式成軍。執行長劉榮太在2000年時和博士班教授創業做資安產品，後來趨勢科技收購公司，整個團隊也加入趨勢科技。

他指出，很多人以為資安等於防毒，但其實防毒只是其中一項基本產品，實際上，資安有很多不同垂直「賽道」，且賽道只有前兩名最有價值、拿下市場，跟在後面的業者很難再靠技術進一步彎道超車，一旦技術落後、就必須另開新賽道。

開闢新賽道 克服三挑戰

要變成賽道的「最大」，除了早期發現，技術更要適時切入。2018年，劉榮太關注到工控資安的市場成形，特別是全球製造業近幾年成為駭客心中的「肥羊」，相較於長年被攻擊的政府、金融產業，工業製造業的資安防護普遍較低，工控資安成為他關注的新賽道。

要在這個新賽道拿下前兩名並不簡單，劉榮太點出三挑戰，包括需要強大軟體技術、建立資安自有品牌、有目標客群，必須是不能負擔停工損失或營業機密外洩的大企業，在台灣很難有這三個挑戰交集出的大企業，若能克服三大挑戰，就會是賽道第一。

2018年，他就想要做工控資安，也訪問全球客戶對工控資安的市場與看法，確定此市場確實存在。但資安就像買保險，客戶為何要在此時花錢投注資安，劉榮太說，因為大家很快發現「不做好一定出事」。

2019年3月，全球最大鋁生產商之一的挪威海德魯公司（Norsk Hydro）公告，因為遭到勒索病毒攻擊，連機台都被封鎖，駭客要求支付贖金。從此案開始直到去年，製造業成了「資安受災戶」，具備產線工控資安能力的TXOne瞬間成了市場解決方案的新秀，2019年公司也從趨勢科技分離獨立、正式創業。

客製化服務 拿下大訂單

劉榮太說，TXOne成立時規模小，連業務人員都沒有，卻能成功，有兩大原因，第一是趨勢科技「母雞帶小雞」，當產業客戶遇到工控資安問題，透過經銷商或直接找到趨勢科技，趨勢科技再轉給TXOne，產品經理與行銷人員在遠端和客戶對談後寄送產品，由當地趨勢科技的業務或工程師協助安裝、解決問題。第二是時機，許多市值上兆台幣的資安大廠還未關注到這個領域的商機，但過去幾年的疫情讓有意在此領域創業的新創無法積極擴張，TXOne更有機會成為賽道第一。

劉榮太說，工控資安的市場增長，遠快於業界成長速度，TXOne近年順利募集到資金，今年疫情結束，要建立自有銷售團隊、銷售通路，6月底前至少建立150人的團隊，今年是持續擴張的一年。

TXOne成立僅三年卻拿下多家大廠客戶，除了資安技術，還有強大的彈性與客製化能力。劉榮太說，工控資安的特色就是「碎片化」，工控涵蓋半導體、汽車製造業、運輸業，甚至新的大樓任何建築結構工事都是工控範圍，但不可能拿半導體的解決方案，去示範給汽車產業看。

台灣在工控電腦上領先全球，不管是電腦、電信設備、生產控制都可以修改客製化，工控資安客製化，在台灣的資訊文化先天就是優勢，特別是台灣的客戶往往是產業龍頭，遇到的問題是其他企業根本沒有的經驗，要與這些客戶合作資安解決方案，TXOne產業客製化的能力特別強，連汽車控制器都有特別協定，但TXOne就是可以幾個月內改出特定規格，解除客戶問題。

睿控網安（TXOne Networks）成立三年就拿下上千家客戶，包括半導體、汽車業領頭企業，漂亮業績背後，其實執行長劉榮太2000年就投身資安產業。他說，創業的意義是「看到市場的存在、做得比別人更好」，他已經看到未來市場的成長性，除了尋覓合適資安人才加入團隊，成為偉大的公司（great company），他更希望證明TXOne是一家好公司，對台灣軟體與品牌來說都是代表作， 代表台灣軟體產業的成功。

TXOne一開始是趨勢科技轉投資成立，隨後技術獲得肯定，立刻獲得資金追捧，去年完成的兩次B輪融資中，領投股東不乏國際企業，包括A輪股東集富亞洲（JAFCO Asia）、璞石晶華資本再度跟投，新進股東更包括閎鼎資本（TGVest Capital）、凱雅資本、中華開發資本、群創開發、聯發科、大亞電線電纜及大亞創投、新普科技、中華資安國際以及國內大企業主參與。

去年TXOne是新創市場的大贏家，劉榮太說，在找投資人時，也重視股東能不能了解公司價值和市場未來性，特別是TXOne不僅要做技術，還要建立品牌，需要更多積累與投資，短期間可能看不到高額獲利，如果成功，就是一個里程碑，這些都需要投資者理解。

相較國際間資安產業即使虧損，還能獲得大筆資金挹注，在台灣以資安創業，劉榮太笑稱就像電影「魔球」（Magic Ball），總教練資源有限，所以要慎選隊員，TXOne主打企業市場，不少人已經待過大公司、做過外商主管，具備產業實務經驗和知識，除了自己有一定的能力，也知道自己需要的人才需求，因此很快能變強，在變強的過程中就能吸引全球的人才加入。劉榮太樂觀的說，TXOne的成功代表台灣不是做不了軟體業，更不是軟體沙漠，創投的積極投注就是很好的指標，代表台灣軟體新創的環境正在變好。

睿控網安（TXOne Networks）成立三年來，已經為龍頭級客戶解決不少工業物聯網（OT）資安的問題。目前TXOne的產品包括端點保護、網路防禦、資安檢測三大產品線，執行長劉榮太說，要驅動企業真的投資資安市場，除了實際發生危機外，也需要中小企業跟進大企業，未來希望與龍頭一起定義產業資安標準，擴及中小企業的資安市場。

TXOne成立於2018年，當年台積電機台被病毒感染案，使得半導體產業對資安防護的警戒心大為提高，但劉榮太說，2018年很多產業並不關注產線資安，駭客對製造業的一堆生產資料不感興趣，直到近年駭客發現製造業「門戶大開」，攻擊容易得手，業者還無法面對營運資料外洩或停工，願意付錢，立刻成為駭客新目標。

在不少大企業慘遭駭客攻擊後，產業龍頭已有相當的資安認知，劉榮泰指出，接下來供應鏈必須跟進，過去中小企業可能不認為資安與自己有關，但當大客戶（龍頭廠商）開始拉高資安標準，供應鏈企業自然會去關注龍頭做些什麼。TXOne希望與大廠一起定義未來的產業資安標準，讓中小企業有依循的方向。

另外，TXOne也希望擴大未來OT的範圍，目前TXOne的客戶包括半導體、汽車、醫療，十大製藥企業就有六家採用他們的解決方案，但這些還局限在製造業。未來TXOne希望擴大到智慧城市，例如鐵軌旁邊的感知器，以及未來四、五年的自駕車與無人駕駛，除了平安到達目的地，沿線資訊系統的資安也很重要。 劉榮太說，其實工控範圍很廣，可說「有電腦就有機會被駭」，從建築、航空、交通 、醫療到X光機等都有可能，特別數位轉型帶動遠端登入，讓風險變大很多倍。

劉榮太預期，要從製造業轉向發展智慧城市、智慧運輸等產業發展，對TXOne將是一個較長時間的事業，主要是產業的適應性和彈性未必如此快，但對TXOne也是一個好處，因為許多需求興起，但也並非一開始就看到得市場，TXOne也需要同時學習跨界的知識。

例如起重機是港口運輸的重點，過去兩年的港口壅塞，大部分起因於搬運力的短缺和貨櫃不足，需要調度，這些設備都已經連線，內部就電腦控制，萬一將來遇駭，就有可能相互影響；TXOne的客戶包括水壩，需要監控閘門，過去這些特殊產業是沒有紀錄、也沒有監控，現在發現會受到資安影響都要做起來。

劉榮太也認為，對TXOne而言，台灣的資安人才和技術仍相對充足，但對於各產業領域的認知不夠，還要可以跨界包裝出產品，因此理解市場、看到需求才是成長的重點，未來布置通路據點也會集中在美國、歐洲、日本等車輛、半導體、金屬加工重要區域，以及中東市場。