本土饒舌嘻哈音樂品牌 「顏社」玩成金曲歌王製造機

「顏社」創辦人張逸聖。（記者余承翰／攝影）

隨著串流平台發展，CD成為遺物的時代，但這間隱身在咖啡 廳裡的小唱片公司，靠著創辦人張逸聖對音樂的熱情，打造出一個又一個金曲歌王，它就是台灣本土饒舌嘻哈音樂品牌「顏社」。

過去「顏社」旗下藝人中最為8年級熟知的，大概是饒舌歌手蛋堡，他曾四次入圍 金曲獎，獲三項金音獎，「關於小熊」也是8年級生KTV的必點歌曲之一。2013年，超強新人葛仲珊空降，「顏社」簽下葛仲珊的第一年，就拿下金曲獎最佳新人獎，也讓「顏社」知名度大增。

「從高中開始聽搖滾樂，大學之後就開始接觸到hip-hop、電子音樂，當時就覺得，哇，嘻哈很讚很有趣，如果可以把這個當作工作的話，不知道有多好。」「顏社」創辦人張逸聖說，因為太喜歡hip-hop，所以從大學時就開始搞社團，只要北中南大學有相關的DJ社、電子音樂社，就會聯合大家一起辦講座、辦課程，也因此認識了不少嘻哈同好。

會走上創業這條路，張逸聖說，原本只是幾個朋友在一起，抱著玩一天算一天的打算，雖然當時嘴上沒說，但其實大家心裡都很希望成功，但他也知道，以當時的條件，想要創業成功的機會是很渺茫的，但覺得自己的學歷也不差，就算創業失敗，回到職場上工作應該也滿好找，便毅然成立「顏社」。

當時很多人質疑，玩音樂真的賺錢嗎？更何況又是非主流的獨立音樂？張逸聖苦笑說，其實看整個娛樂產業，幾乎只有前5%的人可以活下來，長期來看，也只有前10％有真正實質產值跟收入，獨立音樂是小眾，生存又更加困難，但他堅持自己的音樂信仰，做獨立音樂也能走出屬於自己的一條道路，而創作的背後真正想傳達的是，對獨立音樂有共鳴的人連結起來。

衝撞舊框架 注入街頭文化

張逸聖咬著牙就是撐下去，最初跟家裡借的150萬（台幣，下同，約4.9萬美元）成為「顏社」的啟動資金，雖然後來也陸陸續續跟家裡借了200萬，但除了偶爾周轉會跟家裡借點錢之外，「顏社」都是自負盈虧，從沒跟銀行借過一毛錢，就這樣，張逸聖帶著充滿才華的夥伴，一步步打造屬於他們的嘻哈王國，也將街頭文化注入到台灣的音樂產業當中。

創業這些年，背後也有經歷過心酸的時刻，張逸聖說，原本一直是一邊玩一邊做，也是最近這七、八年才開始比較有經營產業的意識，因為在台灣純粹做音樂品牌的人不多，獨立品牌背後如果沒有大唱片公司支持也很難做，「顏社」算是少數幾個有堅持做下來的，前幾年收入多來自於賣CD、周邊，雖然經營不算艱難，但也要用「苦撐」來形容。

「這幾年做了這麼多藝人，除了Miss Ko葛仲珊以外，像蛋堡、國蛋、夜貓組、Leo王這些人，幾乎沒有哪一個是做了第一年就直接暴紅的，」張逸聖說，獨立音樂正是因為與主流不同，不會要求藝人過度包裝，所以在面臨市場考驗時，不論是市場的接受度或歌迷歡迎的程度，比起偶像類藝人都更加屹立不搖。

長年以來，「顏社」推出的藝人都有不錯的口碑，雖然不是主打符合市場期待的王道型藝人，很會跳舞、顏值高，但深入了解「顏社」藝人作品卻容易為其著迷。

張逸聖認為，那種著迷感是特立獨行的，也易吸引一些比較懂這種音樂類別的同溫層，這種特別感與歸屬感是主流音樂做不到的。

創造歸屬感 不走王道路線

隨著時代變換快速，音樂市場分眾也愈來愈細，回想起小時候，張逸聖說，音樂先是分主流、非主流，後來逐漸演變成搖滾、嘻哈、電音、Lo-Fi各種類型，現在又更加分裂，樂迷只願意聽某種或單一類型的音樂，而分裂的原因也是因為，現在已經沒有所謂的主流，也不會有誰比較紅的情形，這也是為什麼獨立音樂所產生的獨特性，以及藝人本身魅力會如此重要的原因。

雖然感慨，但張逸聖認為，還是有很多經典傳唱的音樂不會被時間洗刷殆盡。他說，現在的年輕人雖然成長過程不知道林強、羅大佑這些人，但那種音樂是真正經得起考驗的，即便是20年前的音樂，放到現在也還是好聽，不會覺得過氣，「小時候就是被這種音樂啟發，所以我做音樂的價值標準，就是希望成為開創音樂範本的人」。

「顏社」創辦人張逸聖出生於1980年的高雄。自大學時期開始搞社團、玩音樂，辦免費雜誌，淡江電機系畢業的他，在從未接觸音樂產業的背景下，一手包辦音樂製作、藝人經紀、企畫宣傳、唱片發行。

一直以來以任性創業思維、不按牌理出牌，除了經營音樂品牌之外，也時常跨足各項領域、產業，為「「顏社」」品牌帶來更多創意與發展。

「顏社」從2005年成立到現在已走過18個年頭，張逸聖說，當時成立「顏社」時沒有什麼現實感，電機系畢業的他，雖然所學與音樂無關，但一直都把自己浸泡在音樂中。每天除了上課就是在跑社團，同時也結識不少熱愛嘻哈的同好。

玩，其實就是張逸聖創辦「顏社」的初心，就連「顏社」地下室的專業混音器材，也被公司員工稱為「迪拉胖（張逸聖）的玩具」，即便身為製作人、「顏社」公司的老闆，玩心重的他偶爾還會順手來幾段效果極佳的混合音樂，DJ架勢十足。

「17年前跟蛋堡一起在玩的時候，真的覺得可能沒有明天了，所以很珍惜的玩，但是愈玩愈喜歡，一直想辦法延長玩的時間，」張逸聖說，當時父母也不相信，從小沒學過音樂又唸電機系的他，怎麼能開唱片公司？直到蛋堡第一次入圍金曲獎，他才真正能跟父母交代，嘻哈不只是在玩，而是真正的事業。

創業前五年 靠熱情在支撐

有了入圍金曲獎的光環後，「顏社」開始跟日本 樂團合作，慢慢增加員工，逐漸成為一間有模有樣的公司，有年度計畫以及如何回收等，但在創業的前五年，「顏社」其實更像是一個組織，創業前期，主要還是靠熱情在支撐。

直到2010年，阿姆、史努比狗狗（Snoop Dogg）等美國饒舌歌手在台灣爆紅，嘻哈開始進入主流音樂市場，全台都會區都開了以嘻哈為主題的夜店，吸引更多人為嘻哈著迷，讓「顏社」終於有了大展拳腳的時刻，夜店企畫、商演增多，「顏社」旗下饒舌歌手也多了很多表演機會。

蛋堡大紅，「顏社」其他歌手知名度也水漲船高，張逸聖回想那時第一次覺得，嘻哈這個行業真的有搞頭，前進夜店文化後，他對於嘻哈文化信心劇增，不僅賺錢也更能將小眾音樂市場拓展出去。

「當時夜店的商演，除了酒可以隨便喝之外，一場演出就有3、5萬元收入，想想也是上班族一個月的薪水了，而且還能吸引更多嘻哈文化圈以外的年輕人。」

張逸聖說，看到有錢進帳，自己對嘻哈音樂的產業意識才真正抬頭，而且做獨立音樂這件事真的成為事業，現在還發展成了事業體，原本只是玩玩的心態也逐漸轉變，現在對成本管控、自己簽下的藝人有沒有商業潛力等，也是近十年來，除了熱情之外，張逸聖更看重的事。

近幾年「顏社」自辦的演出不含商演及音樂節，每年平均會有五、六場，「顏社」創辦人張逸聖說，其實辦演唱會就要找一個平衡的甜蜜點，一般來說，如果歌手只在小巨蛋辦一場演出，通常只會賠錢收場，畢竟人多的場地，會有音效、燈光效果等成本要考量。而真正賺錢的，是票價約1000-2000元左右的場域，空間不能太大，成本無需太高也能創造出好的效果，這樣才有機會賺錢。

「我看上的人或作品，不太可能是一丟出馬上就被市場接受，可是大部分兩、三年後，才會成為市場上特別的存在」，近幾年，張逸聖更看重的是藝人的現場表演能力，這是因為現場演出是一個音樂品牌可以有主動收入的通路，如果只是唱片好聽但現場演出不好看的話，就會很吃虧。雖然有些人拍MV或拍照，看起來沒什麼人緣，但其實演出很有魅力，典型例子就是伍佰，剛出道時唱片公司嫌他外型不好看，但跑Live house卻征服一票歌迷。

張逸聖說，雖然辦大型演唱會收益不高，但演唱會附帶的周邊商品，卻是很重要的收入管道，「現在最賺錢的商品不是唱片，是毛巾，」張逸聖笑著說，從蛋堡時代開始，「顏社」就有出各種顏色的毛巾，至今也賣出超過上萬條。此外，近三年因嘻哈成為關注度高的音樂文化，很多廠商都喜歡找饒舌歌手合作，例如品牌代言、商業合作，每年就有好幾個，每個代言起碼都兩、三百萬起跳，同時也會延伸到一些業配、廣告等，都是不錯的收入。

台嘻哈指標 推動華語饒舌

「顏社」以非典型饒舌為品牌DNA，不跟風流行，卻能與主流市場進行拉鋸，十餘年的努力，培養出黏著度很高的粉絲群，音樂製作、演出都力求突破，希望能持續推動華語饒舌，提升整體藝人的音樂內容，再造品牌精神。

台北流行音樂中心董事長黃韻玲表示，台灣嘻哈的崛起，「顏社」絕對占有非常重要的角色，而創辦人張逸聖不但獨具慧眼挖掘眾多嘻哈巨星，他也善於統籌企畫製作，其出色的經營理念引領創造出嘻哈音樂的商機，實為台灣嘻哈音樂指標。

旗下藝人歷年來所發行的作品，獲台灣各大獎項肯定，曾入圍金曲獎17次，獲獎三次，入圍金音獎33次，獲獎12次，屢創佳績，並在近年來嘻哈風潮的帶領之下，培養一群死忠歌迷，即便是創立以來以獨資方式運作，於2013年至2020年間陸續獲文化部影視及流行音樂產業局補助，包含「顏社」世界巡迴、「顏社」煮場秀、「顏社」嘻哈學校、「顏社」嘻哈學校第二期：品牌扶植計畫、嘻哈囝特別企畫及大黑熊音樂祭等各項交流與展出。

台灣曾經為華語流行音樂的樞紐，左右整個華語流行音樂的消費市場，但隨著社會演進，音樂市場逐漸分散，但「顏社」的「真實感」與「透明度」，面對網路節目《中國有嘻哈》逆襲的同時，卻能在嘻哈流行音樂界異軍突起，不論在本土或國際舞台上都是特立獨行的存在。