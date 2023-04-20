鑽研王爺信仰 美籍台灣女婿康豹獲學術獎

中央研究院近代史研究所特聘研究員康豹來自美國，對台灣民間信仰深感興趣，更深入研究王爺信仰，17日獲第66屆學術獎（人文及藝術類科）肯定。（中央社）

來自美國的中研院特聘研究員康豹因為受到燒王船儀式震撼，開始投入台灣的民間信仰研究，成為王爺信仰研究的先鋒，17日獲頒學術獎。

中央社報導，教育部 第26屆國家講座主持人、第五屆國家產學大師獎暨第66屆學術獎頒獎典禮，頒獎給五名國家講座主持人、兩名國家產學大師獎和14名學術獎獲獎人。

中央研究院近代史研究所特聘研究員康豹來自美國，說著一口流利的中文和台語，對台灣的民間信仰感興趣，更深入研究王爺信仰，在台定居超過30年，還成為台灣女婿，17日獲頒學術獎（人文及藝術類）。

康豹表示，自己在就讀耶魯大學 時開始學中文，其中一名老師正是詩人鄭愁予，還幫他取了「康豹」的中文名；就讀普林斯頓大學博士班期間，他趁暑假赴台學中文，跟同學去鹿港、南部觀光 ，對台灣的民間信仰萌生興趣。

康豹曾在台大史丹佛中心待了一年多，並在人類學家焦大衛帶領下，參加「燒王船」祭典，讓他深受震撼，因此決定以王爺信仰為博士論文題目，更前往台灣南部的進行田野調查。

為了研究王爺信仰，康豹曾到屏東東港的東隆宮住了半年，鉅細靡遺的蒐集資料，甚至有道長看到他的認真，一度想收他為徒。康豹說，自己後來還是決定以學者的身分進行道教儀式研究，因此婉拒道長的建議。

能夠以宗教和民間信仰研究獲得學術獎，康豹表示非常開心，「台灣真好，在台灣才可以做這種宗教研究，且文化資源很豐富，民眾非常好客」，他在南部研究時，迷路時問人，民眾不只指路還會帶路，也常有人邀他吃飯、喝酒，感受到濃濃的人情味。

康豹提到，現在越來越多外國人想來台灣做研究，因為台灣非常開放，圖書館等資源也非常豐富，且學術環境自由，他以外國人學者身分獲得這個獎，也是獲得一種鼓勵。