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母親愛孤挺花 他打造雲林最大孤挺花園

記者蔡維斌／雲林即時報導
吳俊育打造雲林最大的孤挺花園，還保留母親最早種的女王孤挺花。（記者蔡維斌／攝影）
吳俊育打造雲林最大的孤挺花園，還保留母親最早種的女王孤挺花。（記者蔡維斌／攝影）

雲林縣四湖鄉民吳俊育因母親深愛孤挺花堅韌的生命力，而打造縣內最大的孤挺花觀光花園，4月花季吸引大批遊客賞花，他還研發出百餘種不同花色的孤挺花，其中自行授粉培育的烏金孤挺花球，每顆可賣到3600元台幣（約118美元），在沿海成功打造花市農園非常難得，他預告5月初的花海更加美麗。

吳俊育的花田位於四湖參天宮後側，不少遊客慕名而來，吳俊育說，母親深愛孤挺花堅強的生命力，在家裡種了幾棵女王孤挺花，受母親影響，他從小也愛拈花惹草，高中時到田尾觀光花市，發現孤挺花種類多，為滿足母親愛花的心，他開始自學栽種。

因孤挺花季接近母親節，在六輕上班的吳俊育利用工作之餘和太太在住家旁的田地栽種，想種出孤挺花海送給母親，雖然沿海地區海風強勁等因素不易栽種，他築擋風牆細心培育，當第一片花海呈現母親眼前，母親所露出的笑容令他終身難忘。

吳俊育開始斜槓租田種花，如今已種了兩甲花田，他說，從門外漢到學習授粉繁殖，培育出百餘種不同顏色孤挺花，不僅參加農委會比賽多次得獎，其中烏金花球每球還可賣到3600元台幣，原本種花只為討母親歡心，沒想到讓他意外找到不同人生，如同孤挺花那般堅韌。

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