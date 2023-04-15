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兩次創業都「感情用事」 資深球評曾文誠：退休不再戰

記者張瀞文／台北即時報導
曾文誠說兩次創業都是感情用事。（記者黃義書／攝影）
曾文誠說兩次創業都是感情用事。（記者黃義書／攝影）

喜歡看職棒的人應該都認識他，被球迷尊稱「曾公」的曾文誠，除了是資深球評、當過棒球記者、寫過許多棒球書之外，其實有過兩次創業經驗。

曾文誠自陳天生不是冒險性格，從小看著公務員爸爸身影，立志長大要當公務員，兩次創業都是「感情用事」。

1995年，35歲的曾文誠希望棒球不只留下輸贏的數字，更能傳承熱血故事，成為文化，一腔熱血創辦了「野球人出版社」，做棒球相關書籍。

2007年創立TSNA運動網站也是情感多於理性。曾文誠從2000年開始和同一群夥伴先後在兩個運動網站一起工作，當年蕃薯藤運動網收掉，即便獨資壓力大，考慮了一陣子，曾文誠還是決定創辦運動網站，主要考慮的是工作夥伴的生計，「我們這一代的負責人多半會認為，員工是我的責任。」也因此，2017年曾文誠要將公司無償交給年經人經營時，唯一叮囑的是「好好照顧我的員工。」

曾文誠認為，戰後嬰兒潮世代的確有人很勇敢，提著一口皮箱就到世界各地打拚，但更多的人像他，胸無大志，很務實地希望待在一間公司，歷練升遷直到退休。但無論如何，大家對未來都充滿希望，相信只要努力就能有理想生活。

無意間走上創業之路，開展曾文誠的生命視野。過去當記者、球評，都是人家來拜託，身分轉為公司負責人，要去提案、談業務，換他有求於人。

問曾文誠退休後難道沒有想再創業嗎？曾文誠笑著說，的確想過開獨立書店，但仔細思量，退休最珍貴的就是時間的自由，何苦開個書店又被綁住？

另一個考量是資金，如果老本不夠雄厚，退休後再創業的壓力會很大。「年輕創業會傾其所有去拚，想的是『我如果成功會怎麼樣？』到了這個年紀創業就不太敢搏，想的是『我如果失敗了怎麼辦？』」

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