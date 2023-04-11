從教育現場轉戰教育市場 溫美玉：創業擴大我的夢想

「現在是我人生最美的階段。」溫美玉如是說。

台灣的國小老師很少有人不認識溫美玉，她在2013年創立的「溫老師備課party」社團成員超過14萬人，是全台最大的教師社群。三年多前，才五十幾歲的她從教育 現場退休，轉戰教育市場。

創業三年多，公司一開始只賣作文教學的教材、課程簡報，受家長和教師喜愛；後來疫情起，不僅線上課有市場，連線上課側錄的課程影片也帶來許多營收。但溫美玉的企圖不僅止於此，這兩年她和製作電子白板的優派公司、出版教育產品的親子天下、做黑白板貼起家的ufixx合作，「大家都有工具，但是缺內容，我就像課程公司。」她已經從教材教案提供者，轉型為課程研發公司。

「只有在教室裡的人才會知道老師的需求。」作文教學是線上課程的紅海，原本就百家爭鳴，細看溫美玉推出的課程也沒有特別酷炫，她的產品受歡迎，是因為精準回應了教育現場的痛點，解決了第一線教師的需求。她知道國小教室要處理的事多如牛毛，了解老師需要的不是精美的簡報或是細緻的影片，而是實用、立即可拿來教學的教材教案。

溫美玉自謙創業尚起步、還在過程中，稱不上成功，但若要做出成績，需要對的專業和對的人。「你的專長必須是市場不可或缺的，人家需要你，成功機率自然高，雖然不一定馬上獲利。專才有了，再考慮天時、地利、人和是否到位，創業才能立於不敗之地。」

溫美玉一直喜歡教學，對她來說，創業是擴大夢想的方法。過去礙於教師身分，時間被教師繁瑣的工作切割、教材受限、也無法和廠商合作測試市場需求。退休後創業可以做許多嘗試，也因為有不同專長的夥伴讓她可以做更多事。

溫美玉認為，百歲人生的時代已經來臨，許多人擔心退休金 不夠用而投資 理財，「與其投資股票基金，讓不知道的人替你操盤，不如投資自己，才是可以掌握的。」她認為，要投資自己必須從年輕時就開始，去發掘自我的長才、經營你相信的專業。