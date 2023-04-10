入獄18年學砂畫 朱國富翻轉人生開畫展

砂畫藝術家朱國富（左）感謝台東生活美學館館長江愚支持，提供場地辦畫展。牆上作品為朱國富的炸寒單砂畫。（記者卜敏正／攝影）

砂畫藝術家朱國富國中輟學，19歲涉足賭場，後因販毒入獄服刑18年，服刑期間家人離世、失去經濟來源，為習一技之長投入砂畫世界，開創更細膩的砂畫創作，出獄後成為砂畫老師，他直言砂畫改變了他，讓他戒菸、心靈更平靜，他在台東生活美學館辦砂風景特展，色彩繽紛的砂畫令人讚嘆。

56歲的朱國富說，雖自幼喜愛塗鴉，但不太會繪畫，服刑期間家人都過世了，在泰源技訓所時發現學員將砂畫當成消遣，且砂畫作品販售所得高，為多賺點錢決定嘗試，沒想到投入後像走火入魔般的沉醉在砂畫創作中。

「感謝幫助我的朋友」朱國富說，出獄兩個月因獄方認為他的技術足以教課，找他回去教畫，讓他有了基礎收入，更全心投入砂畫創作、研究砂畫色彩調配。

他說，創作多年不僅提升技巧，為讓作品更生動，還到現場拍照、感受氛圍，像歷時半年創作的炸寒單，為讓作品更立體，他踩炮屑、看炸射光影，發現可透過炮屑上的腳印，讓地面上的炮屑有深度、更立體。

砂畫創作改變他的生活、人生及個性，朱國富說，過去他的個性暴烈，抽菸又罵髒話，學砂畫後個性更柔軟，也戒掉菸癮，讓他的人生翻轉、改變。