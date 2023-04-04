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街頭遊戲機、日軍義肢融入作品 高重黎展40年創作軌跡

記者陳宛茜／台北即時報導
資深藝術家高重黎，是台灣影像實驗創作者先驅。（圖：北美館提供）
資深藝術家高重黎，是台灣影像實驗創作者先驅。（圖：北美館提供）

「唯有贏得我們自己的影像機器才能贖回我們的歷史與未來，這一場抵抗現代啟蒙的鬥爭與勝利。」資深藝術家高重黎是台灣影像實驗創作者先驅，日前在台灣舉行個展「生活決定意識：高重黎」，爬梳高重黎40餘年的創作軌跡。「生活決定意識」展名引自馬克思與恩格斯洞察歷史唯物論的關鍵名句，強調物質生產條件的重要性。

高重黎1958年生於台北，1979年於台灣藝術專科學校畢業，為台灣影像實驗創作的先驅之一，也是1980年代前衛展覽「息壤」的創始成員。

他早年因就讀印刷科系，開始大量接觸攝影，亦受到西方影像歷史的啟發，不斷研究影像生成原理，手工實驗屬於自己的影像生產工具，希望將馬克思的唯物理論引進視覺藝術，並建立自己的影像機器文化與思維。

高重黎將街頭遊戲機改裝成機械裝置《雙目視覺投幣機》。（圖：北美館提供）
高重黎將街頭遊戲機改裝成機械裝置《雙目視覺投幣機》。（圖：北美館提供）

本展展出作品逾40件，包含高重黎早期作品《ASA的N次⽅》、《滅飛蚊香》和《手，可以是一張照片》，以及精選「肉身與魂魄」、「光化學機械式活動影像裝置」、「幻燈簡報電影」「明箱電影院」、「物象書」、「時間的位置」和「一卡皮箱電影院」等系列代表作品，乃至專為本次展覽發表的七件大型動力機械裝置。

藝術家高重黎曾於1989年參加人間出版社所辦的讀書會，結識作家陳映真。他2010...
藝術家高重黎曾於1989年參加人間出版社所辦的讀書會，結識作家陳映真。他2010年以這段經歷創作《我的陳老師》，融合日記電影、家庭電影、手繪動畫等多元影像手法，展現個人記憶、國族與歷史的影像書寫。（圖：北美館提供）

高重黎作品深刻檢視影像與時間、政治、歷史的關係。他在1989年參加人間出版社所辦的讀書會，結識作家陳映真，2010年創作《我的陳老師》，融合日記電影、家庭電影、手繪動畫等多元影像手法，展現個人記憶、國族與歷史的影像書寫。

高重黎也投入美術教育，他延續自身創作的方針，發展出一系列「一卡皮箱電影院」視覺玩具作為課堂教具。展場中可見一台街頭遊戲機所改裝的機械裝置《雙目視覺投幣機》，拉動吊繩切換畫面，藉此互動讓觀者意識到自身為雙目構造的視覺機器，與雙眼視線交錯之下所實現的影像畫面。

高重黎作品《數據牛仔或遠離烏克蘭》原型來自美國科幻影集《星艦迷航記》。（圖：北美...
高重黎作品《數據牛仔或遠離烏克蘭》原型來自美國科幻影集《星艦迷航記》。（圖：北美館提供）

高重黎的作品中，《數據牛仔或遠離烏克蘭》可見兩位與人等身且拔槍對峙的牛仔，其原型來自美國科幻影集《星艦迷航記》（Star Trek）的人形機器人Data，他在劇情中意外連結到一遊戲程式，化身為美國西部牛仔之反派角色。而透過影像運動的切換，觀眾的眼睛成為一部影像機器，在視網膜上自動完成了牛仔對決戲碼的攝映。《御賜義肢》的義肢來自二戰時期日本軍人使用過的物件，是帝國主義所造成的戰爭而遺留下來的人造物；藉由時間韻律與光影投射，讓行走的義肢上演了一場起伏錯落的光影劇場

高重黎作品《御賜義肢》，藉由時間韻律與光影投射，讓行走的義肢上演了一場起伏錯落的...
高重黎作品《御賜義肢》，藉由時間韻律與光影投射，讓行走的義肢上演了一場起伏錯落的光影劇場。（圖：北美館提供）

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