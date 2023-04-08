畫家吳信和 用漫畫記錄政治人物和時事

吳信和表示，政治不必那麼嚴肅，透過漫畫記錄政治人物史。（記者卜敏正／攝影）

台東縣政府前機要秘書吳信和，離開公部門後生活更海闊天空，不僅成為活動、會場主持人，也拿出熟悉畫筆，依時事畫下姿態逗趣政治人物、事件，除提醒「政治也不必那麼嚴肅」，也以漫畫記錄政治人物史。

行政院前發言人陳宗彥在台南市府任職期間，涉嫌接受酒店業者提供性招待遭踢爆後，吳信和隔日即創作一幅裸女坐生魚片餐桌上，神韻似陳忠彥男子站在餐桌旁兩手一攤的漫畫。

吳信和依時事創作政治人物漫畫，從馬英九、蔡英文、柯文哲、謝長廷，每個政治人物、事件都是他的主角、主題。（記者卜敏正／翻攝）

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚日前表示將和中國建交，吳信和隔日也創作卡斯楚與習近平握手，蔡英文 總統和外交部長吳釗燮無奈站孤島觀望，漫畫人物傳神展現政治人物神韻，也嘲諷時政。

吳信和的作品2022年獲得國防美術館永遠典藏。（記者卜敏正／翻攝）

61歲的排灣族吳信和表示，從小喜歡畫圖、也獲不少獎狀，作品也獲國防美術館永久典藏，軍旅服務15年退役後，曾任台東縣機要秘書、議長機要秘書，也擔任多年國會助理，看遍政治人物人生百態、起落，尤其選前、選後、台上、台下，看多了就想將他們畫成漫畫、讓政治可以會心一笑。

「我抓得住你！」他說，10多年前重拾畫筆，每天上午起床後依當天時政畫漫畫，速筆擬稿後以水彩上色，一幅作品依人物數，大概兩到三小時可完成，在誇張漫畫中傳遞政治人物神韻、更嘲諷政治，像近期畫宏都拉斯有意和中國建交，除呈現新人笑舊人哭的對比，也告訴讀者，中華民國 從2016到現在已斷了八個國家，政治除了對抗還應該有更多因應辦法。

吳信和依時事創作政治人物漫畫，從馬英九、蔡英文、柯文哲、謝長廷，每個政治人物、事件都是他的主角、主題。（記者卜敏正／翻攝）

為了精準掌握人物的神情，吳信和表示自己確實是在五官、肌肉結構上多有鑽研，他認為肌理可說是表情的「密碼」，此外，牙齒也是傳達神韻的重要標的，「每顆牙都有造型但又不能太過」。

吳信和依時事創作政治人物漫畫，從馬英九、蔡英文、柯文哲、謝長廷，每個政治人物、事件都是他的主角、主題。（記者卜敏正／翻攝）

多年來畫政治人物，吳信和分析同一個人表情、神韻變化最大的時刻就是選前和選後，「情隨意轉！也有人早期和顏悅色，如今卻陰沉猙獰」。除了以新聞中的樣貌為基準，吳信和在詮釋時也往往會聯想影視劇中的清朝官員或明朝宦官，讓筆下漫畫政治人物更令觀者菀爾。