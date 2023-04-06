夫妻聯手打造針劑王國 南光製藥國際發光

南光化學製藥總經理王玉杯（左）與董事長陳立賢。（記者謝柏宏／攝影）

2022年12月7日下午，一場台灣券商舉辦的投資 論壇上，南光化學製藥總經理王玉杯向著台下法人報告公司過去一年的營運成果。不畏疫情 的衝擊，南光在中國大陸、日本 兩大市場都拿到大單，公司更預告從從2023年起，這家成立一甲子的南部老牌藥廠在國際市場上將更發光發熱。

南光先從第一代掌門人陳旗安1963年在台南市創立公司開始，第二代董事長陳立賢及總經理王玉杯夫妻1978年將廠址移到當時台南縣新化鎮，從此南光守在南台灣開始成長茁壯，一步一腳印將公司打造為全台最專業的針劑廠，市場逐步由台灣擴展到日本、大陸、美國、東南亞、拉丁美洲、歐洲及中亞市場。

南光日前公布2022年財報，全年合併營收19.4億元（台幣，下同，約6400萬美元），年增8.9%，稅後純益3.5億元， 每股純益3.49元。這些成果背後的開端要從1963年2月開始說起。創辦人陳旗安於日據時代就開始在台南市藥舖工作，直到二次世界大戰後，因為見到台灣醫療資源嚴重不足，興起成立藥廠念頭。

從1963年開始，南光從動物藥開始發展，1970年王玉杯加入南光後，公司發展才開啟一連串的變革。王玉杯回憶，加入南光沒多久，公司沒有太多資源，只能生產動物用藥及較簡單的短瓶注射液，她說：「那時我公公的理念是要發展點滴注射液。」她解釋，點滴是醫院病房中最顯眼的產品，若能打進市場，可讓南光的品牌能見度提升，有助推廣南光其他產品。

導入GMP 營業額大爆發

在這大方向下，南光鎖定點滴及各項不同規格及型態的注射劑來發展。一開始先從較少業者產製的大型點滴瓶，快速打出市場知名度，贏得「點滴王國」的美譽。1978年，南光從德國引進自動化生產設備，同時靠著自己摸索，在1985年成為台灣第二家全面導入GMP的本土藥廠，王玉杯說，因為通過GMP認證，月營業額由1600萬元暴增到3200萬元。

接著，南光率業界之先，將點滴容器從易碎、難回收的玻璃瓶，改為不含塑化劑的PP軟袋。1996年，南光自德國引進亞洲第一部PP軟袋填充設備，從此站穩點滴龍頭的地位。南光從1999年開始進入日本市場，並在2001年成為首家將針劑外銷日本的台廠，日本前兩大學名藥廠都是客戶，在日本業界只要提到注射器，一定想到南光。

為提升公司產品國際競爭力，南光又與日本小林製藥技術合作，延聘美國海外學者回台成立口服緩釋劑型及經皮吸收劑型研究開發中心，更聘請美國專家顧問團，藉由長期合約進行製程確效計畫。

接班布局 第三代就定位

2006年，為提升生產效率，南光耗資當時股本的七倍興建全新廠房，這座新廠房讓南光至少投入40億元以上，其成果是公司2010年通過PIS/GMP認證，並可開始進軍歐、美市場。同時為了打下國際市場的發展基礎，公司更在2009年掛牌上櫃，並在2022年1月轉為上市。

南光維持「技術投資戰」的戰略思維，以數十年的時間研發即用型產品，因應國際對用藥安全日漸提高的標準。隨著新冠疫情爆發，南光發展的即用型產品有效降低醫事人員的工作負擔，迅速成為全球各大醫事機構的備品新秀。

南光至今主要產品包括大型注射劑（點滴）、小型注射劑、錠劑及膠囊等。其中注射劑型包括安瓶（Ampoule）、管瓶（Vial）、凍晶乾粉 （Lyophilized Powder）及預充式針筒（Prefilled Syringe）等即用型注射劑，可說是台灣針劑劑型最齊全的藥廠。

陳立賢及王玉杯攜手奠定事業版圖後，第三代成員也陸續在公司就定位。兩人有四子一女，除女兒之外，四位兒子已開始在南光各部門擔負重任。

南光第三代成員、主導研發的副總經理陳本忠表示，目前製藥產業的許多創新技術，不論是蛋白質藥物、mRNA藥物到幹細胞治療等，都是透過注射劑傳輸藥物，南光在新的藥物發展領域並不會缺席，隨著公司繼續朝國際市場目標邁進，南光未來在製藥技術上求新求變會堅持下去。

南光化學製藥總經理王玉杯是台灣製藥界的傳奇女傑，年輕時就讀北醫藥學系，大學還未畢業就奉母命相親，第一位相親對象就是南光現任董事長陳立賢，且當年相中她的還是陳立賢的父親、南光創辦人陳旗安。但就是這次看起來並不浪漫的邂逅，帶動陳立賢與王玉杯夫妻日後攜手開創南光製藥王國的未來。

王玉杯在大三暑假時某個周末，媽媽要她請假一星期回台南，從周一開始，每天一場共安排七場相親，她第一個相親對象就是陳立賢。年輕時的陳立賢個性靦腆，在雙方家長都在場的相親過程中，陳旗安對王玉杯這位未來媳婦相當滿意，回家後問兒子意見，陳立賢只回說「爸爸決定就好。」

王玉杯和母親剛回到家不久，媒人就上門提親，王玉杯母親認為，女兒好不容易讀到藥學系，嫁進藥廠能學以致用，婚事定下來後，後面六場相親全部取消，陳立賢與王玉杯兩人周一相親，周六就訂婚。

直到大學畢業後，王玉杯考到藥師執照，也嫁入南光。嫁進南光第一天，陳旗安隨即宣布退休，然後向所有親朋好友說，從此以後南光的工廠由媳婦接管。王玉杯說，公公給了她一本筆記本，上面記載著手抄藥品處方，但未說明如何調配，更別提如何經營藥廠，她和陳立賢兩人可說全無經驗。

王玉杯表示，早年南光草創時期，所有專業都是自己一項一項從國外期刊論文中尋找，自己再摸索開發。王玉杯和陳立賢兩人胼手胝足，王玉杯在實驗室一天15小時忙著調劑工作，陳立賢提著藥劑箱與公事包四處拜訪客戶、探查市場， 同時到海外考察最新設備。

在玉玉杯主掌技術發展的前提下，南光陸續啟動一系列轉型，包括引進德國自動化生產設備，到成為台灣第二家全面導入GMP的本土藥廠、引進亞洲第一部非PVC全自動軟袋充填設備，到專研即用型藥物（Ready to Use）深耕急重症用藥領域，進而成功敲開國際市場，持續創新轉型，帶領南光由昔日的「點滴王國」走到今天「全方位針劑大廠」的龍頭地位。

南光化學製藥總經理王玉杯表示，南光從創立以來，鎖定注射劑產品一路發展，經過一甲子的演變，發展重心從癌症用藥、急重症用藥、罕見疾病用藥之後，現在又朝預防醫學市場發展。南光也持續投入研發，並尋找新的投資機會，目的是在核心基礎上，透過創新項目來帶動南光外銷市場持續成長。

南光去年下半年起來自日本及中國大陸訂單大幅成長，今年兩大市場業績成長幅度更會勝過去年，南光希望2025年能實現外銷業績占比達五成的目標。以下是專訪紀要：

問：南光成為台灣最權威的針劑藥廠，在CDMO（委託開發與生產服務）接單有那些成就？

答：南光以針劑廠起家，在美國也有查驗登記的經驗，只是公司位在南部，許多藥品開發公司原本在北部沒找到合適的針劑量產合作對象，後來才發現南光的專業水準，主動找南光合作，包括早期的基亞生技、太景生技，現在的台睿生技以及另一家抗體藥物開發公司。

日本也有藥廠委託開發及生產藥品，不過這些產品多半是老藥，南光自1999年進入日本市場，目前最主要的產品項目是骨鬆藥Ibandronate預充式注射劑及抗癌症注射劑。

問：南光未來還有那些新的規畫？

答：目前的研發計畫可分短、中、長期三階段，短期以發展利基學名藥海外市場為主，包括開發便利性（Ready to Use）注射劑，例如預充填注射針筒及預混合輸注液等；中期目標是進軍美國二類新藥（505b2）市場，重點包括副總陳本忠開發的長效麻醉劑，南光掌握微球體技術，這系列產品銷定精神科治療及術後止痛等適應症，其中一項已在台大醫院進行一期臨床試驗，但去年以前受疫情影響，進度有點落後，另有一些品項打算申請IND（臨床試驗申請）。

長期研發計畫方面，希望發展獨特技術平台新產品，利用長效針劑的平台開發更多新產品，同時也考慮透過策略聯盟引進新成分新藥，或策略聯盟合作醫材與藥品合併性新產品。

問：後疫情時代看到那些市場新機會？

答：近三年因疫情影響，「預防重於治療」觀念愈來愈普及，南光20年前開始發展預防醫學相關領域產品，目前一般民眾較熟悉的預防保健多為口服產品，但事實上南光推出的靜脈營養注射劑已在醫療院所推廣，可以更有效率增進民眾身體的抵抗力，並降低醫療量能的浪費。

後疫情時代，看好即用型醫藥及居家醫藥，即用型醫藥的發展初衷是要提升急、重症醫療效率，降低管理風險；居家治療解決方案，目的是要降低疾病傳播風險。南光持續開發新產品，以完成一年開發四項新產品為目標，追求差異化、高毛利與附加價值的產品。

問：未來的外銷進展？

答：截止去年外銷比重達三成，目標2025外銷營收比重過半。今年前二月業績表現，主要延續去年下半年對日本及大陸的外銷成長力道。

去年下半年對日本出貨骨鬆新藥Ibandronate預充式注射劑，已經通過查驗登記並上市，由於日本市場廣受好評，從去年第四季至今年1、2月，客戶都在補庫存，對前兩月業績帶來不少貢獻，預期接下來將可帶來更大的業績成長。

此外，南光的抗炎減敏藥Methylprednisolone已在大陸取得一致性評價，拿到集合採購大單，從去年第四季至今都在24小時生產趕貨；另一降腦壓藥Glycerol，今年也有機會通過一致性評價，銷量將有爆發性成長。針對美國市場，2月有一批抗生素，以及一項治療罕見疾病的藥物已開始出貨美國市場。

問：南光是否投資其他新興生技新藥？

答：站在針劑專業廠角色，目前的創新藥品從蛋白質藥物、mRNA藥物到幹細胞治療等，都是透過注射劑來傳輸藥物，因此內部仔細評估這些創新藥物的投資機會，若有好項目，不排斥投資，接著再逐步確定自己的定位。目前已投資新藥公司台睿生技，這家公司發展的硒缺乏症Zelnite已上市。